EMEKLİNİN ZAM HESABI 2025 SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak?

Geçtiğimiz zam döneminde 12 bin 500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, 2025 Ocak ayında yeniden düzenlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda alacakları artışı enflasyon oranlarına göre belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranlarının 5. verisi de açıklandı ve emekli maaşlarındaki artış hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, 12 bin 500 TL, 12 bin 600 TL, 13 bin TL, 13 bin 500 TL, 14 bin TL ve 15 bin TL maaş alan emekliler ne kadar zam alacak? İşte 2025 Ocak ayında emekli maaşlarındaki artış ve hesaplama detayları.

1 /8 12 bin 500 TL, 12 bin 600 TL, 13 bin TL, 13 bin 500 TL, 14 bin TL ve 15 bin TL maaş alan emeklilerin Ocak ayında ne kadar zam alacağı, 6. enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Ancak şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilerle, maaş artışı hesaplamaları yapılmaya başlandı. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli zammı, enflasyon yıl sonu beklentileriyle birlikte değerlendiriliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışları içeren detaylı maaş tablosu ise şu şekilde...

2 /8 KASIM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU Ocak ve temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alacak.

3 /8 6 aylık süreçte 5. veri de 3 Aralık günü TÜİK tarafından açıklandı: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

4 /8 5. AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU? Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.

5 /8 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Temmuz ayında belirlenen enflasyon zammı ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ortaklığında bütçe çalışması gerçekleştirildi.

6 /8 En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Sıra ocak ayında. 5 aylık zam oranı dikkate alındığında 14 bin seviyesini aşan en düşük rakamın ocak ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

7 /8 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK? 5 aylık oranlara göre yüzde 14,57 artışla yeni maaşlar SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosunda yerini aldı: 12.500 TL alanlar 14.321 12.600 TL alanlar 14.436 13.000 TL alanlar 14.894 13.500 TL alanlar 15.467 15.000 TL alanlar 17.186