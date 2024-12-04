Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EMEKLİNİN ZAM HESABI 2025 SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak?

EMEKLİNİN ZAM HESABI 2025 SON DAKİKA: Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak?

15:104/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Geçtiğimiz zam döneminde 12 bin 500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, 2025 Ocak ayında yeniden düzenlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yılda alacakları artışı enflasyon oranlarına göre belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranlarının 5. verisi de açıklandı ve emekli maaşlarındaki artış hesaplama işlemleri hız kazandı. Peki, 12 bin 500 TL, 12 bin 600 TL, 13 bin TL, 13 bin 500 TL, 14 bin TL ve 15 bin TL maaş alan emekliler ne kadar zam alacak? İşte 2025 Ocak ayında emekli maaşlarındaki artış ve hesaplama detayları.

12 bin 500 TL, 12 bin 600 TL, 13 bin TL, 13 bin 500 TL, 14 bin TL ve 15 bin TL maaş alan emeklilerin Ocak ayında ne kadar zam alacağı, 6. enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Ancak şu ana kadar açıklanan 5 aylık verilerle, maaş artışı hesaplamaları yapılmaya başlandı. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli zammı, enflasyon yıl sonu beklentileriyle birlikte değerlendiriliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışları içeren detaylı maaş tablosu ise şu şekilde...

KASIM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Ocak ve temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alacak.

6 aylık süreçte 5. veri de 3 Aralık günü TÜİK tarafından açıklandı:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

5. AYLIK EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 olarak ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisi içinse oran yüzde 10,40.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında belirlenen enflasyon zammı ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ortaklığında bütçe çalışması gerçekleştirildi.

En düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Sıra ocak ayında. 5 aylık zam oranı dikkate alındığında 14 bin seviyesini aşan en düşük rakamın ocak ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 EMEKLİ MAAŞI ALAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

5 aylık oranlara göre yüzde 14,57 artışla yeni maaşlar SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama tablosunda yerini aldı:

12.500 TL alanlar 14.321

12.600 TL alanlar 14.436

13.000 TL alanlar 14.894

13.500 TL alanlar 15.467

15.000 TL alanlar 17.186

15.500 TL alanlar 17.758

16.000 TL alanlar 18.331

18.000 TL alanlar 20.623

19.000 TL alanlar 21.768

20.000 TL alanlar 22.914

24.000 TL alanlar 27,497

25.000 TL alanlar 28.643

26.000 TL alanlar 29.788

30.000 TL alanlar 34.371

#emekli maaşı
#en düşük emekli maaşı
#Zam oranı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammında nefesler tutuldu: Asgari ücret zammı nasıl belirleniyor?