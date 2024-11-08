Emeklinin zam tahmini yeniden değişti! MB rakamı güncelledi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaş tablosu...

Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammıyla ilgili beklenen artış oranına dair önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası, 2024 yılı sonu enflasyon tahminini güncelledi. Bu tahmin doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam oranı konusunda ipucu ortaya çıktı. Emekliler, yıl sonuna kadar açıklanacak olan enflasyon oranları üzerinden Ocak ayındaki maaş zammının ne kadar olacağını takip ediyor.

1 /13 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözlerini çevirdiği Ocak zammı için yıl sonuna yaklaşırken, 2024'ün ikinci yarısında oluşacak enflasyon oranı belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ikinci altı aylık dönemin ilk dört ayına ait enflasyon oranları ortaya çıktı. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yapılacak zam, 2024’ün son aylarına ilişkin enflasyon oranlarının eklenmesiyle netleşecek.

2 /13 Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, emekliler için yaklaşık bir zam oranı beklentisi oluşturuyor. Ocak ayında enflasyon farkı kadar yapılacak bu zam, maaş artışları konusunda ipucu sunarken, emekliler daha fazla bilgi için Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanacak verilere odaklanmış durumda.

3 /13 Emekli Maaşı İçin Yeni Zam Oranları ve Merkez Bankası Tahminleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Ekim 2024 arasındaki aylık enflasyon oranlarını açıklayarak 4 aylık kümülatif enflasyonu %12,06 olarak belirledi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %12,06 seviyesine ulaşmış durumda. Ancak, gözler şimdi Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi.

4 /13 Merkez Bankası 2024 Yılı Enflasyon Tahmini Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %44 olarak açıkladı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısında beklenen enflasyon %15,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri %15,45 oranında zam alacak.

5 /13 Merkez Bankası'nın tahmin aralıkları da şöyle açıklandı: Alt sınır: %42 (Zam oranı %13,84 olarak öngörülüyor) Üst sınır: %46 (Zam oranı %17,05 olarak öngörülüyor)

6 /13 Anketler ve Ekonomist Beklentileri Ekonomistlerle yapılan anketlerde ise yılın ikinci yarısında enflasyonun %15,04 ile %16,42 aralığında çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %15,04 ile %16,42 arasında zam alabilirler.

7 /13 Mevcut Maaş ve Zamlı Maaş Örnekleri Mevcut Maaş: 12.500,00 TL %15,45 zamlı: 14.431,25 TL %13,84 zamlı: 14.230,00 TL %17,05 zamlı: 14.631,25 TL Mevcut Maaş: 12.600,00 TL %15,45 zamlı: 14.546,70 TL %13,84 zamlı: 14.343,84 TL %17,05 zamlı: 14.748,30 TL

8 /13 Mevcut Maaş: 12.700,00 TL %15,45 zamlı: 14.662,15 TL %13,84 zamlı: 14.457,68 TL %17,05 zamlı: 14.865,35 TL Mevcut Maaş: 12.800,00 TL %15,45 zamlı: 14.777,60 TL %13,84 zamlı: 14.571,52 TL %17,05 zamlı: 14.982,40 TL

9 /13 Mevcut Maaş: 12.900,00 TL %15,45 zamlı: 14.893,05 TL %13,84 zamlı: 14.685,36 TL %17,05 zamlı: 15.099,45 TL Mevcut Maaş: 13.000,00 TL %15,45 zamlı: 15.008,50 TL %13,84 zamlı: 14.799,20 TL %17,05 zamlı: 15.216,50 TL

10 /13 Mevcut Maaş: 13.100,00 TL %15,45 zamlı: 15.123,95 TL %13,84 zamlı: 14.913,04 TL %17,05 zamlı: 15.333,55 TL Mevcut Maaş: 13.200,00 TL %15,45 zamlı: 15.239,40 TL %13,84 zamlı: 15.026,88 TL %17,05 zamlı: 15.450,60 TL

11 /13 Mevcut Maaş: 13.400,00 TL %15,45 zamlı: 15.470,30 TL %13,84 zamlı: 15.254,56 TL %17,05 zamlı: 15.684,70 TL Mevcut Maaş: 13.500,00 TL %15,45 zamlı: 15.585,75 TL %13,84 zamlı: 15.368,40 TL %17,05 zamlı: 15.801,75 TL

12 /13 Mevcut Maaş: 14.000,00 TL %15,45 zamlı: 16.163,00 TL %13,84 zamlı: 15.937,60 TL %17,05 zamlı: 16.387,00 TL Mevcut Maaş: 15.000,00 TL %15,45 zamlı: 17.317,50 TL %13,84 zamlı: 17.092,00 TL %17,05 zamlı: 17.572,50 TL