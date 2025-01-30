Emekliye 08.30'da anında 21.000 TL ödenecek! 4 farklı maaş dilimine göre şekilleniyor: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 4C'li...

Bankalar, emekli maaş promosyonlarını artırmak için harekete geçti. Artan emekli maaşlarıyla birlikte promosyon ödemelerinde de yükseliş bekleniyor. SGK, Şubat ayında bankalarla yeni bir protokol imzalayarak taban promosyon tutarlarını güncelleyecek. En yüksek emekli promosyonunun 25 bin TL’ye kadar çıkabileceği konuşuluyor. Peki, 4 farklı maaş skalasına göre promosyon güncellemesi nasıl yapılacak? İşte detaylar…
Bankalar, emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlara sundukları promosyon ödemelerini güncellemek için hazırlıklara başladı. Artan maaşlarla birlikte promosyon tutarlarının da yükselmesi bekleniyor. Şubat ayında SGK’nın bankalarla yeni bir protokol imzalaması gündemde. Bu düzenleme ile promosyon taban tutarlarının artırılması ve en yüksek promosyon ödemelerinin 25 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.
Bankalar 3 yıllık taahhüt karşılığında 4 farklı maaş dilimine göre promosyon ödüyor. Yeni düzenleme sonrası en düşük emekli maaş promosyonu artacak. Güncellenen sistemle emekliler mevcut maaş dilimine göre daha fazla ödeme alabilecek.
Daha önce 5-14 bin TL arasında emekli promosyonu alan emekliler için rakamların daha da yükseleceği belirtiliyor.
10-15 bin TL arası emekli maaşı alanlar şu anda 8-17 bin TL aralığında emekli promosyonu alıyor. Bu kapsamda gelecek güncelleme taban emekli promosyon tutarını da yeniden yükseltecek.
15-20 bin lira arasında maaşı olanlara 10-19 bin TL arasında bir ödeme yapılırken, maaşı 20 bin TL’nin üzerinde olanlar 12-21 bin TL bandında bir emekli promosyonuna sahip olabiliyor. Bu gruptakiler en yüksek promosyon teklifi alacak grup olarak öne çıkıyor.
PROMOSYON GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILACAK?
Halihazırda taahhüdü devam edenler güncellenen promosyonları alabilmek için başvuru yapabilecek. Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden bazıları ise şubelerden işlem yapılmasını şart koşuyor.
ESKİ PROMOSYON İADESİ NASIL OLACAK?
Yeni promosyon almak isteyenler önce mevcut taahhütlerine göre aldıkları promosyonun iade tutarını hesaplayacak. 36 aya bölünen promosyon kalan süre ile çarpılarak geri ödeme tutarı belirlenecek.
PROMOSYON RAKAMI ARTARSA EMEKLİLER NE YAPMALI?
Güncelleme yaptıktan sonra daha yüksek bir promosyon kampanyası çıkarsa emeklilerin yeniden başvuru yapma hakkı var. Yani daha iyi bir fırsat çıktığında bunu değerlendirebilirsiniz.
BANKALARIN REKABETİ KIZIŞIYOR
Bazı bankalar şartsız 15 bin TL’ye kadar ödeme yaparken bazı bankalar otomatik fatura ödeme, kart kullanımı gibi ek şartlarla 21 bin TL’ye kadar promosyon verebiliyor. Yeni dönemde bu rakamın 25 bin TL’yi bulması bekleniyor.