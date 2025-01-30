Emekliye 08.30'da anında 21.000 TL ödenecek! 4 farklı maaş dilimine göre şekilleniyor: SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 4C'li...

Bankalar, emekliler ile dul ve yetim maaşı alanlara sundukları promosyon ödemelerini güncellemek için hazırlıklara başladı. Artan maaşlarla birlikte promosyon tutarlarının da yükselmesi bekleniyor. Şubat ayında SGK’nın bankalarla yeni bir protokol imzalaması gündemde. Bu düzenleme ile promosyon taban tutarlarının artırılması ve en yüksek promosyon ödemelerinin 25 bin TL’ye ulaşması bekleniyor.