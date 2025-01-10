Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak ayı zam oranları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları yüzde 15.75, memur emeklilerinin kök aylıkları ise yüzde 11.54 oranında artırılacak. Zam oranlarının yanı sıra Ocak ayında emeklilerin maaşlarına yansıyacak değişiklikler yalnızca kök aylıklarla sınırlı kalmayacak. Emeklilere her ay maaşlarının yanında verilen ek ödemelerde de artış yaşanacak. Böylece emekli gelirlerinde genel bir iyileştirme sağlanacak. Emekliler, maaş artış oranlarını ve güncel ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden kontrol edebilir.
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan zam oranları ve ek ödeme düzenlemeleri, milyonlarca emeklinin gelirinde değişiklik yarattı. Yeni düzenlemelerle birlikte emekliler, e-Devlet üzerinden maaş ve ek ödeme bilgilerini kontrol ederek artış miktarlarını öğrenebiliyor.
EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE 15,75
Aralık ayında açıklanan enflasyon oranları ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar, emeklilerin gelirlerinde artış sağlayacak. 6 aylık enflasyon oranı ve emekli zammı nasıl hesaplanacak?
Aralık enflasyon oranı: Yüzde 1,03
6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,75
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 zam yapılacak. Memur emeklilerine (4C) yüzde 11,54 zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA ENFLASYON ORANI KADAR ARTIRILDI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taban maaş düzenlemesi için açıklamada bulundu. Buna göre; en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranı kadar; yüzde 15,75 oranında artırılarak 12 bin 500 TL'den 14 bin 669 TL'ye yükseltildi. Bu rakam ocak-haziran dönemi için geçerli olacak.
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?
1. Yüzde 15,75'lik zam, emeklinin kök maaşına uygulanacak.
2. Bu zamma ek olarak yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.
3. Hesaplanan yeni maaş en düşük emekli maaşından düşükse, Hazine desteği devreye girecek ve maaş bu seviyeye çekilecek.
4. Tüm bu hesaplamalar sonucunda belirlenen yeni maaş, emeklinin hesabına yatacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI İÇİN KAYIP OLMAYACAK
Hazine desteği ile uygulanan 12 bin 500 TL en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Düzenlemede 6 aylık enflasyon oranı dikkate alındı. Yeni rakam ocak-haziran döneminde asgari emekli maaşı tutarı olacak. En düşük emekli maaşı düzenlemesi maaş günlerine yetişmese bile herhangi bir hak kaybı olmayacak. Emekliler maaş farkı olarak hak edişlerini hesaplarında görecek.
Ocak Ayı Zamları ve Ek Ödeme Düzenlemeleri
Emeklilere her ay maaşlarına ek olarak yüzde 4 ve yüzde 5 oranlarında vergi iadesi kapsamında ek ödeme sağlanıyor. Bu oranlar, kök aylık seviyelerine göre belirleniyor. Kök aylığı belirli bir seviyenin altında olanlara yüzde 5, diğer emeklilere ise yüzde 4 ek ödeme uygulanıyor. Maaşlar arttıkça bu ek ödeme miktarları da yükseliyor.
e-Devlet Üzerinden Kolay Erişim
Emekliler, e-Devlet üzerindeki "Emekli Ödeme Bilgileri" bölümünden güncel maaş bilgilerini ve ek ödeme tutarlarını kolayca öğrenebiliyor. Bu bilgiler arasında yer alan "Ek Ödeme Tutarı", zamlı maaş ve ek ödemelerle birlikte emeklinin toplam aylık gelirini gösteriyor.
Örnek Hesaplamalar
Ek Ödeme Tutarı: 1.000 TL
Kök Aylık: 25.000 TL
Toplam Aylık Gelir: 26.000 TL
Yeni Ek Ödeme Oranları
2024'ün ikinci yarısında maaşlara uygulanan ek ödeme oranları, Ocak ayında güncellendi. Yeni düzenlemeyle sınır, 8.513 TL'den 9.495 TL'ye çıkarıldı:
9.495 TL'nin altındaki maaşlar için ek ödeme oranı: %5
9.495 TL'nin üzerindeki maaşlar için ek ödeme oranı: %4
Taban Aylık Düzenlemesi
Ocak ayıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Buna göre, kök maaşı ve ek ödemesi toplamı bu sınırın altında kalan emeklilere, Hazine desteğiyle fark ödemesi yapılacak.
Yeni Maaş Örnekleri
Ek Ödeme Tutarı 400 TL:
Kök Maaş: 10.000 TL
Toplam Maaş: 10.400 TL
Yeni düzenlemeyle toplam ödeme: 14.469 TL
Ek Ödeme Tutarı 500 TL:
Kök Maaş: 12.500 TL
Toplam Maaş: 13.000 TL
Yeni düzenlemeyle toplam ödeme: 14.469 TL
Dul ve Yetim Maaşlarına Etkisi
Yeni düzenleme dul ve yetim maaşlarında da artış sağladı. Ölüm aylığı oranlarına göre en düşük ödemeler şöyle:
%75 oranı: 10.851,75 TL
%50 oranı: 7.234,50 TL
%25 oranı: 3.617,25 TL
Taban maaş düzenlemesi öncesinde bu tutarlar sırasıyla 9.375 TL, 6.250 TL ve 3.125 TL olarak uygulanıyordu.
Ödeme Tarihleri
SSK emeklileri: 17-26 Ocak
Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Ocak
Eğer taban maaş düzenlemesi bu tarihlere yetişmezse, ödemeler eski düzenlemeye göre yapılacak ve farklar daha sonra hesaplara yatırılacak.
Temmuz Zammı Bekleniyor
Temmuz ayında, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranına göre emeklilere yeni bir zam yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte taban maaş sınırı yeniden değerlendirilecek ve ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenecek.