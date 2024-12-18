Emekliye 2025 öncesi yeni ödeme fırsatı oluştu: 12.500, 13.500, 14.000, 16.000 TL maaş alanlar dikkat!

EN YÜKSEK PROMOSYON NE KADAR?

Zam öncesi bankalar daha fazla emekliyi ikna etmek için yeni kampanyalara girişti. Promosyon ödemeleri emeklilerin maaş tutarına göre belirleniyor. Bankaların kampanyaları 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Yüksek emekli maaşı sahiplerine daha yüksek promosyon ödemesi yapılıyor. Ayrıca bankalar promosyon ödemelerin yanı sıra farklı kampanyalar da sunuyor.