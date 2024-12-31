EMEKLİYE 2025 ZAM TABLOSU: 12500, 13500, 14500, 15000, 16750, 17500, 18500 TL emekli maaşı ne kadar artacak?

Emekli Maaş Zammı Hesaplama Yöntemi

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon zammı ile belirleniyor ve bu oran doğrudan emeklinin kök maaşına uygulanıyor. Ayrıca, maaşa ek olarak yüzde 4 ek ödeme de yapılıyor. Eğer maaş, en düşük emekli maaşının altına düşerse, Hazine desteği devreye giriyor.

Örnek: Hazine Desteği ile Maaş Tamamlama

Örneğin, kök maaşı 11.500 TL olan bir emeklinin maaşı, yüzde 4 ek ödeme ile 11.960 TL'ye çıkıyor. Ancak, en düşük emekli maaşı 12.500 TL olduğu için, Hazine desteği devreye girerek maaş bu rakama tamamlanıyor. Bu durumda, emekliye 540 TL Hazine desteği ödeniyor.