Emekliye 21.703 TL anında ödenecek! En düşük emekli maaşı 14.469 TL olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Eşinden Maaş Almak İçin Gerekli Şartlar

Sigortalı bir kişi vefat ettiğinde, belirli prim şartlarını sağlayarak geride kalan eşine ölüm aylığı bağlanıyor. Bu hak, cinsiyet farkı etmeksizin hem erkek hem de kadın için geçerlidir. Kalan eşin çalışmasının çalışmaması ya da emekli olup olmaması maaş bağlantısını engellemiyor ancak bağlanacak aylığın olmaması durumu.

Çalışan veya emekli olmayanlar, vefat eden eşinin maaşının %75'ini alabiliyorken, çalışan ya da emekli olanlar bu maaşın %50'sini alabiliyor. Eğer hak sahibi çocuklar da varsa, ölüm aylığı belli oranlarda bölünüyor.