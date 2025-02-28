Emekliye 21.703 TL anında ödenecek! En düşük emekli maaşı 14.469 TL olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı...

Sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında belirli şartları sağlayan emekliler ve emekli yakınları çift maaş hakkından faydalanabiliyor. Çalışmaya devam eden bazı emekliler ise üç maaş birden alabiliyor. En düşük emekli aylığının 12.500 TL'ye yükselmesiyle birlikte dul ve yetim aylıklarında da artış yaşanırken, bankaların sunduğu promosyon ödemeleri ikiye katlanabiliyor. Ancak bayram ikramiyeleri konusunda farklı uygulamalar bulunuyor. İşte detaylar…
Emekliler ve emekli yakınları, belirli şartları sağladıklarında çift maaş alma hakkına sahip olabiliyor. Ayrıca, bankalardan çift promosyon alma imkanı da bulunuyor. Bayram ikramiyeleri ise en yüksek aylık alınan dosya üzerinden hesaplanıyor. İşte emeklilere sunulan bu fırsatların detayları…
Emeklilere Çift Maaş ve Promosyon İmkanı
Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatı, emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş alma hakkı sunan belirli şartlar sunmaktadır. Bu yetenek, vefat edenin eşin aylığından faydalanma, çift alma promosyonu ve bayram ikramiyesi gibi ek ödemelerle emeklilerin gelirleri artırılabiliyor.
Eşinden Maaş Almak İçin Gerekli Şartlar
Sigortalı bir kişi vefat ettiğinde, belirli prim şartlarını sağlayarak geride kalan eşine ölüm aylığı bağlanıyor. Bu hak, cinsiyet farkı etmeksizin hem erkek hem de kadın için geçerlidir. Kalan eşin çalışmasının çalışmaması ya da emekli olup olmaması maaş bağlantısını engellemiyor ancak bağlanacak aylığın olmaması durumu.
Çalışan veya emekli olmayanlar, vefat eden eşinin maaşının %75'ini alabiliyorken, çalışan ya da emekli olanlar bu maaşın %50'sini alabiliyor. Eğer hak sahibi çocuklar da varsa, ölüm aylığı belli oranlarda bölünüyor.
Ölüm Aylığı İçin Gereken Prim Gün Sayısı
Vefat eden sigortasının geride kalanlara ay kalabilmesi için belirli prim günlerini tamamlaması gerekiyor. Bu şartlar şu şekilde:
En az 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olmalı.
SSK sigortalıları için her türlü borçlanma koşulları hariç en az 5 yıl sigortalı olup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmiş olmalıdır.
Çift Maaş Alan Emekliye Ne Kadar Ödeme Yapılıyor?
En düşük emekli aylığı 14.469 TL'ye yükseltilirken, eşini kaybedenlere ayrılan ölüm ayına göre bu tutarlar da değişiyor.
Ölüm aylığı oranı %50 ise, 7.234,50 TL'den az olamaz.
%75 oranında maaş bağlanıyor, en düşük ölüm aylığı ise 10.851,75 TL olarak hesaplanıyor.
Hem kendi emeklilik maaşı alan hem de aylığından ayrılan bir kişi, toplamda en az 21.703,50 TL gelir elde edebiliyor.
Promosyon Ödemeleri ve Çift Promosyon Şansı
Emeklilere sunulan banka promosyonları, maaş miktarına göre değişiklik gösteriyor. Güncel kampanyalara göre:
10 bin TL'nin altında maaşlar için 5 bin - 20 bin TL
10 bin – 14.999 TL arası maaşlar için 8 bin – 23 bin TL
15 bin – 19.999 TL arası maaşlar için 10 bin – 25 bin TL
20 bin TL üzeri maaşlar için 12 bin - 27 bin TL promosyon alınabiliyor.
İki ayrı dosyadan aylık talepleri, maaşlarını farklı bankalardan alabilmesi için iki ayrı promosyon sağlanabiliyor. Aynı bankadan alınırsa, toplam maaş üzerinden tek promosyon hesaplanıyor.
Örneğin, kendi emekliliğinden 15 bin TL maaş alan ve eşinden 9.500 TL ölüm aylığı alan biri, onun iki maaşını da aynı bankadan alıyorsa, 24.500 TL'lik maaş dilimi üzerinden en az 12 bin TL promosyon kazanabiliyor. Ancak maaşlarını farklı bankalardan alıyorsa, emekli maaşı için en az 10 bin TL , ölüm aylığı için en az 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin TL ve üzeri promosyondan yararlanılabiliyor.
Bayram İkramiyesi Nasıl Hesaplanıyor?
Emekliler ve emeklilerin yakınları, yılda iki kez bayram ikramiyesi alabiliyor. Ancak ikramiye ödemesi, en yüksek maaşın alındığı tek dosya üzerinden yapılıyor.
2024 yılı için bayram ikramiyesi:
Emekliler 3.000 TL'ye
Ölüm aylığı oranı %75 olanlar için 2.250 TL
%50 oranında aylık menfaatler için 1.500 TL
%25 oranında maaş hakları için 750 TL
Mesela hem emekli maaşı hem de eşinden %50 ölüm aylığı alan biri, bayram başına 3.000 TL ikramiye alıyor. Bu kişinin yılda toplam 6.000 TL bayram ikramiyesi alınabiliyor. 2025 yılı için ise bayram ikramiyelerinde artış yapılması bekleniyor.
Sonuç olarak , emekli maaşına ek olarak maaş alanları, çift promosyon ve bayram ikramiyesi ile toplam gelirlerini artırma fırsatına sahip oluyor.