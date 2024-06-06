"Emekliye 3 bin TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı için ödenen ikramiye ödemesi için takvimi sorgulamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında merakla beklenen takvimi açıkladı. Peki Emekliye 3 bin TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli ikramiye ödeme takvimi...

1 / 7 "3 bin TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? SGK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emekli ikramiye ödeme takvimi açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilerin ikramiye takvimi için beklenen açıklama geldi. İşte ödeme takvimine yönelik detaylar...

2 / 7 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyonların artmasını sağladık.

3 / 7 BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

4 / 7 Bakan Işıkhan, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/ aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10 Haziran'da, 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/ aylık alanların ikramiyelerinin 11 Haziran'da, 4A (SSK) kapsamında gelir/ aylık alanların ikramiyelerinin ise 12-13-14 Haziran 2024 ödeneceğini belirtti.

5 / 7 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıklamıştı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi.

6 / 7 Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.