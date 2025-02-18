Emekliye 3 farklı ödeme yatacak! SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) için güzel haber geldi

14 BANKA EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA YARIŞA GİRDİ

Emekliye ek gelir sunan yeni banka promosyonları belli oldu. 14 bankanın sitesinde duyurduğu emekli promosyon kampanyalarında ocak rakamlarının arttığı gözlemlendi. Öte yandan yeni dönem için bankalar ile SGK arasında yeni bir promosyon anlaşması için görüşmeler yapıldığı belirtildi. Mart ayında imzalanması beklenen protokolle birlikte emekli promosyon tutarları yeniden artacak. Peki söz konusu protokol öncesi en yüksek banka promosyonu 25 bin TL'ye dayanırken, diğer banka promosyonları ne kadar oldu? İşte listesi: