Emekliye 3 kazanç birden geliyor! Zamlı maaşa ek 24.000 TL ödeme listesi oluştu: 12.500, 13.500 TL alanlar...

Mevcut emeklilere sunulan avantajlar, yeni emekliler için de aynı şekilde geçerli olacak. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye yükseltilmesi ve bankalar tarafından sunulan 24.000 TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleri, bu yıl emekli olanlar için de önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca yıl sonuna kadar emeklilere özel sunulan çeşitli indirimler, yeni emeklilere de cazip imkanlar sağlayarak onların bütçesine katkıda bulunacak.

1 /10 Bu yıl, emekliler için hem maaş zamları hem de banka promosyon kampanyalarıyla dolu fırsatlar dikkat çekiyor. "Emekliler Yılı" olarak adlandırılan bu dönemde, mevcut emeklilere sunulan imkanlardan yeni emekli olanlar da faydalanabiliyor. En düşük emekli maaşının 12.500 TL'ye çıkarılması, banka promosyonlarının 24.000 TL'ye kadar yükselmesi gibi avantajlar, yeni emeklilere de önemli katkılar sunarak onların maddi durumlarını destekliyor.

2 /10 Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları, 2023 yılı güncelleme katsayısı olan 1,6612 üzerinden hesaplanarak belirleniyor. Bu katsayı, yüzde 64.77 oranındaki 2023 enflasyonu ve yüzde 1.35 olan büyüme oranının toplamıyla oluşturulmuştur.

3 /10 Hesaplanan bu aylığa, 2024 Ocak ayında yapılan yüzde 49.25 ve Temmuz ayında yapılan yüzde 24.73 zam oranları ekleniyor. Böylece 2024’ün emekli maaş zamlarıyla emeklilerin maaşları artmış oluyor.

4 /10 Ancak emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2025’ten sonra verenler için farklı bir hesaplama uygulanacak. Bu durumda 2024’teki zamlar dikkate alınmayacak, bunun yerine 2024 yılının tamamına ilişkin enflasyon oranı ve büyüme hızının yüzde 30’u baz alınacak.

5 /10 Orta Vadeli Program’da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 41.5 ve büyüme oranı yüzde 3.5 olarak açıklanmıştı. Bu verilere göre, 2024 güncelleme katsayısı 1,4255 olarak hesaplanıyor (yüzde 41.5 enflasyon + yüzde 1.05 büyüme).

6 /10 Bu hesaplamaya göre, emekli maaşları, 2024 güncelleme katsayısı yerine 2024 yılı zam oranlarıyla başvuru yapanlara göre daha düşük kalabilir. Bu yüzden 2024 yılı bitmeden emeklilik başvurusunda bulunanlar, yaklaşık yüzde 30 daha fazla maaş alabilecek.

7 /10 En Az 12.500 TL Emekli Maaşı Temmuz 2024 itibariyle en düşük emekli maaşı 12.500 TL olarak belirlendi. Yeni emekliler de bu taban maaştan yararlanacak. Eğer emeklilik için başvuru yapanların hesaplanan aylıkları ve ek ödemeleri 12.500 TL’nin altında kalıyorsa, aradaki fark devlet tarafından tamamlanarak 12.500 TL ödenecek.

8 /10 24.000 TL'ye Kadar Promosyon Emekli olan kişiler, emekli maaşları bağlanır bağlanmaz banka promosyonlarından da yararlanabiliyor. Emeklilik başvurusunda banka seçimi yapılabiliyor ve seçilen bankaya 3 yıl taahhüt verilerek promosyon alınabiliyor.

9 /10 Şu anda maaşı 12.500 TL olanlar, bankaların kampanyalarına göre 8 bin ile 20 bin TL arasında promosyon alabilirken, maaşı 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10 bin ile 22 bin TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin ile 24 bin TL promosyon ödeniyor.