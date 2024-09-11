EMEKLİYE 4'LÜ ZAM HESABI ÇIKTI! Yeni oranlarla sil baştan hesaplandı: 12.500, 13.000, 14.500 TL maaş alanlar...

Ocak ayında memur ve emekliler için yapılacak maaş zamlarına yönelik hesaplamalar, enflasyon beklentileri ve Orta Vadeli Program (OVP) verilerine göre şekilleniyor. Güncellenen OVP ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tahminleri, hükümet ve piyasanın öngörüleriyle birlikte değerlendirildiğinde, maaş zamlarıyla ilgili dört farklı senaryo öne çıkıyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için yeni hesaplamalar, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında açıklanan enflasyon tahminlerine dayanarak güncellendi. Bu hesaplamalar, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan etkileyecek. Özellikle, 2024 yılının sonu ve 2025 yılı için beklenen enflasyon oranlarına göre zam oranları farklı senaryolar çerçevesinde değerlendiriliyor.
Yeni açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası’nın güncellenmiş enflasyon tahminlerine göre, 2024 Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili yeni hesaplamalar ortaya çıktı.
Türkiye’de milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren maaş artışları, yıl sonu enflasyon beklentilerine göre şekillenecek. Hem Merkez Bankası’nın hem de piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon tahminleri, maaş zam oranları için kritik öneme sahip. Bu beklentiler doğrultusunda, dört farklı senaryo çerçevesinde memur ve emekli maaşlarının ne kadar artacağı hesaplanabiliyor.
Yıl Sonu Enflasyon Tahminleri
Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak sabit tuttu. Ancak bu tahminin üst bandı %42 olarak belirlendi. Buna ek olarak, Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, piyasanın 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %43,31 seviyesinde.
Yeni OVP’de ise hükümetin yıl sonu enflasyon beklentisi %41,5 olarak güncellendi. Bu tahminler, Ocak 2024'te yapılacak memur ve emekli maaş zamlarına yönelik hesaplamalar için temel veri kaynakları olacak.
Temmuz Ayı Zamları ve Enflasyon Verileri
Temmuz ayında yapılan zamlarla SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon verilerine göre %24,73 oranında maaş artışı aldılar. Aynı dönemde memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte %19,31 oranında bir zam aldı.
Yılın geri kalanında açıklanan enflasyon verilerine göre, Temmuz sonrası 7 aylık enflasyon oranı %28,76 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, 2024 Ocak zammı için yeni hesaplamaların temelini oluşturuyor.
Merkez Bankası Verilerine Göre Zam Oranı
Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon %10,65 olacak. Bu durumda, emekli maaşlarına aynı oranda bir zam yapılacak.
Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme gereği Ocak ayında %6 oranında bir artış uygulanacak. Buna enflasyon farkı da eklendiğinde, memurların maaş zammı %6,62'ye ulaşacak.
Üst Bant ve Piyasa Tahminlerine Göre Hesaplamalar
Eğer Merkez Bankası’nın üst banttaki %42 enflasyon tahmini gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon %14,89 olacak. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,89 oranında maaş artışı söz konusu.
Aynı senaryoda, memurlar ve memur emeklileri ise %9,70 oranında zam alacaklar. Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentisi %43,31 seviyesinde olursa, bu durumda emekliler için 6 aylık enflasyon %14,89 olacak ve maaş artışları da bu oranda gerçekleşecek. Memurlar için ise toplu sözleşme zammı ile birlikte maaş zammı %11,85'e çıkacak.
OVP’ye Göre Yeni Zam Oranları
Yeni açıklanan OVP’de, 2024 yılı yıl sonu enflasyon tahmini %41,5 olarak güncellendi. Bu tahmin doğrultusunda, 2024 Ocak ayında 6 aylık enflasyonun %13,44 olması bekleniyor.
Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri %13,44 oranında maaş zammı alacaklar. Memurlar ve memur emeklileri ise %3,13 oranında enflasyon farkı alarak, toplamda %9,31 oranında bir maaş artışı elde edecekler.
En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Şu anda en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL seviyesinde. Ocak ayında %9,31 oranında zam yapılması durumunda, bu maaş 42 bin 855 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise şu an 17 bin 588 TL. Aynı zam oranıyla bu maaş 19 bin 225 TL’ye çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise Ocak ayında %13,44 oranında bir zam öngörülüyor. Böylece en düşük emekli maaşında da önemli bir artış bekleniyor.
Zam Oranları Ne Zaman Kesinleşecek?
Memurların ve emeklilerin Ocak ayında alacağı kesin zam oranları, 3 Ocak 2024'te açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verisi ile netleşecek. Bu veri, son 6 aylık enflasyon oranını belirleyecek ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri bu oran doğrultusunda zam alacaklar.
Aynı zamanda, memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı hesaplanarak kesin zam oranları ortaya çıkacak. Ayrıca, refah payı gibi ek ödemelerin olup olmayacağı da bu tarihte belli olacak.
Sosyal Yardımlar da Artacak
Memur maaşlarına yapılacak zamlar, sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım yardımı gibi birçok sosyal destek ödemesi, memur zam oranına paralel olarak artırılacak. Örneğin, yaşlılık aylığı şu anda 3 bin 504 TL iken, %9,31 oranında zam yapılması durumunda 4 bin 181 TL’ye yükselecek. Engelli maaşı da aynı oranda artarak 2 bin 797 TL’den 3 bin 338 TL’ye çıkacak.