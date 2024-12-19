Emekli maaşları için zam oranları, asgari ücret görüşmelerine bağlı olarak şekilleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak karar, emekliler için belirlenecek zam oranına da ışık tutacak. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk artış, emekli maaşlarına yıllık bazda yüzde 86,15 oranında yansımıştı. Peki, Ocak 2025’te emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte merakla beklenen zam senaryoları...
Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, enflasyon verileri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği zam kararıyla netleşecek. Emekliler için zam hesaplamalarında refah payı da önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. Zam oranı, 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak Aralık 2024 enflasyon verileriyle birlikte kesinleşecek. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu gelişmenin detayları merakla bekleniyor.
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN ARALIK ENFLASYONU KRİTİK
Emekliler ve memurlar, maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek Aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor. 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanması beklenen enflasyon rakamlarıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı ve zam oranları da netleşecek.
5 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ VE ENFLASYON FARKI
Temmuz ayından itibaren açıklanan aylık TÜFE verileri dikkate alındığında, 5 aylık toplam enflasyon oranı %14,57 olarak hesaplandı. Bu süreçte aylık TÜFE oranları; Temmuz’da %3,32, Ağustos’ta %2,47, Eylül’de %2,97, Ekim’de %2,88 ve Kasım’da %2,24 oldu.
Bu veriler ışığında emekli maaşı zammına yansıması beklenen enflasyon farkı %4,16 olarak belirlendi. Ayrıca 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memurlara %6 zam öngörülmesiyle birlikte 5 aylık kümülatif artış %10,41’e ulaşıyor.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR
Tüm Türkiye’yi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen asgari ücret görüşmeleri 10 Aralık’ta başladı. İkinci toplantı ise 16 Aralık’ta gerçekleştirildi, ancak henüz bir rakam açıklanmadı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, üçüncü toplantıda 2025 yılı asgari ücretinin belirlenebileceğini ifade etti.
BAKAN ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON VE ZAM MESAJLARI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçesi sunumunda çalışanlar ve emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Enflasyon şu anda %47, yıl sonunda %45 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl en düşük memur maaşı %78 artarken, emekli maaşlarında yıllık artış %68 oldu. Enflasyonun üzerinde bir artış sağlamayı hedefledik ve bu hedefimiz değişmedi” dedi.
EMEKLİYE ZAMDA ASGARİ ÜCRETİN ÖNEMİ
Asgari ücrete yapılacak zam, emekli maaşı artışlarının da önemli bir referansı olarak görülüyor. Geçmiş yıllara bakıldığında asgari ücret ile emekli maaşı artışlarının dengelenmeye çalışıldığı dikkat çekiyor. Örneğin, 2024 yılında asgari ücret %49 artarken, emekli maaşlarındaki yıllık artış %86,15 oldu.
2025 yılında asgari ücretin %44 artacağı öngörülürken, emekli maaşlarına yansıması beklenen enflasyon oranı yaklaşık %17 seviyesinde. Ancak, emekli maaşları için ek bir refah payı verilmesi durumunda bu oran dengelenebilir. Zam oranlarıyla ilgili kesin rakamlar, Ocak 2025’te açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte netleşecek.