BAKAN ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON VE ZAM MESAJLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçesi sunumunda çalışanlar ve emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, “Enflasyon şu anda %47, yıl sonunda %45 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu yıl en düşük memur maaşı %78 artarken, emekli maaşlarında yıllık artış %68 oldu. Enflasyonun üzerinde bir artış sağlamayı hedefledik ve bu hedefimiz değişmedi” dedi.