EMEKLİYE EK ZAM GELİYOR! Kök ve taban aylığa yeni düzenleme: SSK ve Bağ-Kur maaşı ne kadar olacak?

2025 yılının Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için hazırlıklar sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranına göre belirlenecek zam oranına ek olarak, refah payı ile emeklilerin gelir seviyesini korumaya yönelik bir destek de planlanıyor. Bu kapsamda, zam oranlarının eşitlenmesi ve düşük maaşlı emeklilerin daha fazla yarar sağladığı bir düzenleme yapılması gündemde.

1 /10 Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam oranının, 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile birlikte duyurulması bekleniyor. Zam oranı, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerini kapsarken, her bir grup için farklı seviyelerde uygulanacak. Ek artış ve refah payı düzenlemelerinin de masada olduğu belirtilirken, özellikle düşük maaşlı emeklilerin gelirlerini destekleyici adımların gündemde olduğu bildiriliyor.

2 /10 Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu düzenlemede, refah payının enflasyon farkı ile birleştirilmesi ya da farklı oranlarda artırılması gibi seçeneklerin de değerlendirileceği ifade ediliyor.

3 /10 Ocak Ayında Emekli Maaşlarına Yeni Zam ve Refah Payı Beklentisi Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için 3 Ocak tarihi bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisi, emekli maaş artışında belirleyici olacak.

4 /10 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklileri ise %6'lık toplu sözleşme zammının üzerine bu enflasyon farkını alacak.

5 /10 2025 yılı için yapılan tahminlerde, Orta Vadeli Program’a göre yıl sonu enflasyon beklentisi %41,5 olarak öngörülüyor. Bu durumda memur emeklilerine %9,31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise %13,44 oranında bir zam yapılması söz konusu.

6 /10 Ancak, ekonomistlerin anket tahminleri daha yüksek, %42,95 ile %45,25 arası beklentiler var. Bu tahminler doğrultusunda zam oranlarının memur emeklilerinde %10,43 - %12,2, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise %14,6 - %16,43 aralığında şekillenmesi bekleniyor.

7 /10 Refah Payı İle Ek Zam Desteği Gündemde Zam oranlarının yanı sıra refah payı düzenlemesiyle ek bir artış yapılması planlanıyor. Geçmiş dönemde düşük kalan SSK ve Bağ-Kur maaşlarının memur emeklileri seviyesine getirilmesi hedeflenmişti; bu yıl ise memur emekli maaşlarının SSK ve Bağ-Kur seviyesine çıkarılması söz konusu. Tahminler, refah payının %20’lere varan ek bir artış sağlayabileceği yönünde.

8 /10 Kök ve Taban Aylıkta Yeni Dönem: Taban Maaşın 15 Bin TL'yi Aşması Bekleniyor Kök aylık üzerinden yapılacak zam oranları, en düşük maaş alanlar için belirlenen taban maaşa yansıyacak. Geçen Ocak ayında sıfır zam riski nedeniyle taban maaş 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltilmişti.

9 /10 Yeni düzenleme ile taban maaşın 15.000 TL'yi geçmesi hedefleniyor. Bu artışla, düşük maaş alan emeklilere ek destek sağlanarak alım gücünün korunması amaçlanıyor.