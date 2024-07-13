Emekliye ek zam miktarı değişti: Kök maaş için yeni rakam hesaplandı! Tablo tablo emekli taban maaşları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? MASADA 3 RAKAM VAR...

En düşük emekli maaşı için masada 3 rakam var.

1 FORMÜL: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı masadaki ilk seçenecek 12 bin TL formülü olarak dikkat çekiyor. Eğer bu formül kabul görürse bütçeye aylık maliyet 5 milyar TL olacak.