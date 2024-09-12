EMEKLİYE EN DÜŞÜK MAAŞ HESABI ÇIKTI! SGK, SSK, Bağ-Kur'luya refah payı: 12.500, 13.000, 14.500 TL maaş alanlar...

En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Şu anda en düşük memur maaşı 39 bin 205 TL seviyesinde. Ocak ayında %9,31 oranında zam yapılması durumunda, bu maaş 42 bin 855 TL’ye yükselecek. En düşük memur emeklisi aylığı ise şu an 17 bin 588 TL. Aynı zam oranıyla bu maaş 19 bin 225 TL’ye çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise Ocak ayında %13,44 oranında bir zam öngörülüyor. Böylece en düşük emekli maaşında da önemli bir artış bekleniyor.