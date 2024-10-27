Emekliye eşit zam oranı şekillendi! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı: 12.500 TL kök maaş alanlara...

Geçtiğimiz Ocak ayında olduğu gibi, bu yıl da maaş artışlarının eşitlenmesi gündemde. Bu düzenlemeyle hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri aynı oranda zam alabilecek. Peki emeklinin maaş zammı ne kadar olacak?