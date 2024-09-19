Emekliye Eylül zamlı liste açıklandı! SSK ve Bağ-Kur emeklisine 24.000 TL ödeme: 12.500, 13.600, 14.200 TL maaş alanlar...

Bankalar, Eylül ayında emekli, dul ve yetimlere yönelik promosyon yarışını sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşmalar kapsamında emeklilere üç yıllık dönem için belirli maaş dilimlerine göre en az 5 bin ile 12 bin TL arasında promosyon ödeniyor.