Emekliye Eylül zamlı liste açıklandı! SSK ve Bağ-Kur emeklisine 24.000 TL ödeme: 12.500, 13.600, 14.200 TL maaş alanlar...

Emekliler, dul ve yetimlere ek gelir imkanı sunan banka promosyon fırsatları Eylül ayında da sürüyor. Temmuz zammı ile güncellenen maaşlar, birçok emeklinin daha yüksek maaş dilimlerinden promosyon almasına olanak tanıdı. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyanlara yönelik cazip promosyon ödemeleri ve ek avantajlar sunarak rekabeti artırmaya devam ediyor. Eylül ayındaki promosyon kampanyaları, emeklilere önemli ek gelir fırsatları sağlamayı sürdürüyor.
Eylül ayında bankalar, emekli, dul ve yetimlere yönelik promosyon yarışına hız kesmeden devam ediyor. En yüksek promosyon tutarı bu ay itibarıyla 24 bin TL'ye kadar ulaştı. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler için ise son 12 gün kaldı. Bankalar, emekli maaşlarını taşıyanlara cazip promosyon ödemeleri sunarken, farklı bankaların sunduğu promosyon miktarları değişiklik gösterebiliyor.
Bankalar, Eylül ayında emekli, dul ve yetimlere yönelik promosyon yarışını sürdürüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşmalar kapsamında emeklilere üç yıllık dönem için belirli maaş dilimlerine göre en az 5 bin ile 12 bin TL arasında promosyon ödeniyor.
Ancak bazı bankalar, sundukları ek avantajlarla bu tutarı 24 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor. Promosyonlar, şartsız olarak ya da otomatik fatura talimatı ve harcama koşulları gibi ek kriterlerle sunuluyor.
Akbank:
10.000 TL altı maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
Ayrıca her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para imkanı sunuyor.
Toplam promosyon: 17.500 TL'ye kadar
Denizbank:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Fibabanka:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Garanti BBVA:
10.000 TL altı maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
Toplam promosyon: 15.000 TL'ye kadar
Halkbank:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
ING:
10.000 TL altı maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
Ayrıca 3 otomatik fatura talimatı verene 3.000 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunuyor.
Toplam promosyon: 18.000 TL'ye kadar
İş Bankası:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Kuveyt Türk:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Şekerbank:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
QNB Finansbank:
10.000 TL altı maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartı ile market ve eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indirim fırsatı sunuyor.
Toplam promosyon: 16.200 TL'ye kadar
TEB:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Türkiye Finans:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Ayrıca emekli yakınını getirenlere kişi başına 250 TL, toplamda 2.500 TL ödeme fırsatı sunuyor.
Toplam promosyon: 14.500 TL'ye kadar
Vakıfbank:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Ayrıca kredi kartıyla harcama yapanlara 12 ayda 12.000 TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sunuyor.
Kampanya sonu: 30 Eylül
Yapı Kredi:
10.000 TL altı maaş alanlara: 6.250 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL
Ayrıca iki yeni fatura talimatına 1.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcama yapana 1.000 TL ve mobil uygulama kullanımına 500 TL ödül fırsatı sunuyor.
Toplam promosyon: 18.000 TL'ye kadar
Ziraat Bankası:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL
Ziraat Katılım:
10.000 TL altı maaş alanlara: 5.000 TL
10.000 - 14.999 TL arası maaş alanlara: 8.000 TL
15.000 - 19.999 TL arası maaş alanlara: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 12.000 TL