Emekliye ikinci maaş gibi yatacak! SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı için listelendi: 10.000, 12.500, 14.000, 19.000 TL alanlar....

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabiliyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı bulunuyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alınır.