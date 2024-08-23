EMEKLİYE KÖK AYLIK ZAM HESABI ÇIKTI! SSK- Bağ-Kurluya yeni maaş tablosu: 12.500 - 14.500 - 15.500 TL maaş alanlar...

Emeklinin Ocak ayında maaşlarına yüzde 49.25 oranında, Temmuz ayında ise yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Ayrıca, emeklilerin taban aylıkları önce 10 bin TL, ardından 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Şimdi, emekliler 2025'in ilk ayında yapılacak yeni zammı merakla bekliyor. Emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zam, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Bu zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı gibi faktörlere dayanarak hesaplanacak. Merkez Bankası'nın ve ekonomistlerin tahminleri, 2024 yıl sonu enflasyon oranının yüksek olacağı yönünde. Bu durum, emeklilere Ocak ayında çift haneli bir zam getirebilir.