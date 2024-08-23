EMEKLİYE KÖK AYLIK ZAM HESABI ÇIKTI! SSK- Bağ-Kurluya yeni maaş tablosu: 12.500 - 14.500 - 15.500 TL maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2025 yılı zam tahminleri netleşmeye başladı. Ocak ayında yapılacak zam oranıyla ilgili üç farklı tahmin ortaya çıktı. Bu tahminler hem Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine hem de ekonomistlerle yapılan anket üretilebiliyor. Tahminler, zaman zaman çift haneli seviyelere ulaşılacağını gösteriyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024'te alacakları zamlı maaşlara dair detaylar
Emeklinin Ocak ayında maaşlarına yüzde 49.25 oranında, Temmuz ayında ise yüzde 24.73 oranında zam yapıldı. Ayrıca, emeklilerin taban aylıkları önce 10 bin TL, ardından 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Şimdi, emekliler 2025'in ilk ayında yapılacak yeni zammı merakla bekliyor. Emeklilerin Ocak 2025'te alacakları zam, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Bu zam, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı gibi faktörlere dayanarak hesaplanacak. Merkez Bankası'nın ve ekonomistlerin tahminleri, 2024 yıl sonu enflasyon oranının yüksek olacağı yönünde. Bu durum, emeklilere Ocak ayında çift haneli bir zam getirebilir.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak Ocak 2025 zammı, yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirlenecek. Şu ana kadar sadece Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandı; Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23 olarak gerçekleşti.
Ancak, emeklilerin Ocak zammının netleşmesi için beş aylık daha verinin açıklanması gerekiyor. Bu süreçte, çeşitli tahminler Ocak ayında uygulanacak zam oranı hakkında ipuçları veriyor.
Merkez Bankası'nın Tahminleri
Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncelledi. Bu tahminin alt ve üst sınırları ise yüzde 34 ve 42 olarak belirlendi. Eğer 2025 yılı enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olacak.
Ancak, enflasyonun üst sınır olan yüzde 42 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 13.84'e çıkacak.
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi de dikkate alındığında, 2025 yılı enflasyonunun yüzde 43.31 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda, emeklilere yapılacak Ocak zammı yüzde 14.89 olarak gerçekleşecek.
Ocak Zammı için Olası Formüller ve Hesaplamalar
Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacakları zam oranları, Merkez Bankası ve diğer piyasa tahminlerine göre üç farklı senaryoda hesaplanabilir:
FORMÜL1: 2025 yılı enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 10.64 olacak. Örneğin, mevcut maaşı 12,500 TL olan bir emekli bu durumda maaşını 13,830 TL olarak alacak.
FORMÜL 2: Enflasyon yüzde 42 olarak gerçekleşirse, zam oranı yüzde 13.84 olacak. Bu durumda, aynı emekli maaşı 14,230 TL'ye yükselecek.
FORMÜL 3: Enflasyonun yüzde 43.31 olması durumunda, zam oranı yüzde 14.89 olarak uygulanacak ve bu durumda maaş 14,361.25 TL'ye çıkacak.
Mevcut Maaşlara Göre Zamlı Maaşlar
Mevcut maaşları üzerinden yapılacak zam oranlarına göre emeklilerin Ocak 2025'te alacakları maaşlar şu şekilde hesaplanabilir:
Mevcut Maaş: 12,500 TL
%10.64 Zamlı: 13,830 TL
%13.84 Zamlı: 14,230 TL
%14.89 Zamlı: 14,361.25 TL
Mevcut Maaş: 13,000 TL
%10.64 Zamlı: 14,383.20 TL
%13.84 Zamlı: 14,799.20 TL
%14.89 Zamlı: 14,935.70 TL
Mevcut Maaş: 15,000 TL
%10.64 Zamlı: 16,596 TL
%13.84 Zamlı: 17,076 TL
%14.89 Zamlı: 17,233.50 TL
Mevcut Maaş: 20,000 TL
%10.64 Zamlı: 22,128 TL
%13.84 Zamlı: 22,768 TL
%14.89 Zamlı: 22,978 TL
Mevcut Maaş: 25,000 TL
%10.64 Zamlı: 27,660 TL
%13.84 Zamlı: 28,460 TL
%14.89 Zamlı: 28,722.50 TL
Mevcut Maaş: 30,000 TL
%10.64 Zamlı: 33,192 TL
%13.84 Zamlı: 34,152 TL
%14.89 Zamlı: 34,467 TL
Bu formüller, emeklilerin Ocak ayında ne kadar zam alacaklarına dair fikir verse de, kesin oranlar 2025 yılının son çeyreğinde açıklanacak verilerle netleşecek. Bu süreçte, yapılacak olası ek iyileştirmeler ve yeni düzenlemeler de maaşlara yansıtılacak.