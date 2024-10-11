Emekliye maaş fark güncellemesi geliyor! Katsayı sabitlemesi çözüm olacak: SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve EYT'liler...

Emekli maaşı hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayıları, her yıl enflasyon ve büyüme oranlarına göre değişiyor. Bu nedenle 2024'te emekli maaşı alacak olan vatandaşlar, 2025'te emekli olacaklara kıyasla daha avantajlı bir maaş alıyor. Bu farkın sebebi, 2024'teki güncelleme katsayısının, 2023 yılındaki zam oranlarına dayalı olmasıdır. Ancak, hükümet bu maaş farklarını ortadan kaldırmak için bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Detayları netleşmese de, yeni düzenlemeyle maaş farklarının kapatılması ve emeklilerin mağduriyetlerinin önlenmesi hedefleniyor.

1 /12 Emekli maaşı hesaplamalarında kullanılan güncelleme katsayısından kaynaklanan maaş farkı, 2025'te emekli olacaklar için yüzde 30'luk bir fark yaratma potansiyeline sahip. Hükümet bu farkı dengelemek amacıyla bir çalışma başlattı. Şu an itibarıyla, 2025 yılında emeklilik dilekçesi verecek olanların maaşları, 2024'te emekli olanlara kıyasla güncelleme katsayısındaki farklılık nedeniyle daha düşük olabilirdi. Ancak yapılacak düzenleme ile bu farkın kapatılması ve maaşlarda adil bir denge sağlanması amaçlanıyor. Çalışmanın detayları ilerleyen dönemde açıklığa kavuşacak, ancak yüzde 30'luk farkın nasıl giderileceği konusu bu düzenlemede önemli bir yer tutuyor.

2 /12 Emekli Maaşı Hesabında Güncelleme Katsayılarının Rolü Emekli maaşlarının hesaplanmasında, farklı dönemler için aylık bağlama oranları ve ödenen primler dikkate alınır.

3 /12 Ardından, maaşlar bir önceki yılın enflasyon ve büyüme oranlarıyla güncellenir. Bu sistem, emekli maaşlarının her yıl değişen güncelleme katsayıları ile hesaplanmasını sağlar.

4 /12 2024’te Emekli Olacaklar Daha Avantajlı 2024 yılında emekli olanlar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında yüzde 30’a varan bir maaş farkı oluşacağı öngörülmektedir.

5 /12 Bu fark, 2023 yılı enflasyon ve büyüme oranlarının, 2024 yılı oranlarından yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, 2024'te emekli olmak daha avantajlıdır.

6 /12 Emekli Maaşları Düşmüyor Bu fark yeni emekli olacakları ilgilendirirken, mevcut emeklilerin maaşlarıyla ilgisi bulunmuyor. 2025’te tüm emekli maaşlarının yüzde 30 oranında düşeceği iddiası gerçeği yansıtmıyor.

7 /12 Çözüm Arayışları Hükümet, emekli maaşlarındaki farkı gidermek için çalışmalar başlattı. Bu konuda, güncelleme katsayısının sabitlenmesi üzerinde duruluyor. Bu yöntem, her yıl ortaya çıkan farklılıkları ortadan kaldırabilir.

8 /12 Hangi Rakamlar Öne Çıkıyor? 2024 yılında emekli olacaklar için güncelleme katsayısı 1.6612 iken, 2025 için bu oran 1.4255 olarak hesaplanmaktadır.

9 /12 Bu iki rakamın ortalaması olan 1.5433, çözüm önerisi olarak değerlendirilebilir. Ancak, gelecekteki yıllar için farklı bir katsayı belirlenmesi gerekecektir.

10 /12 EYT'liler ve 2024 Emeklilik Dönemi 2024 yılında emekli olacakların çoğunluğu, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamındaki bireylerdir. Bu kapsamda, 1999 yılında sigorta girişi olan ve 25 yıl süresini dolduran kişiler emekliliğe hak kazanmaktadır.

11 /12 Ancak prim gününü tamamlayamayan ya da sigorta yaşı tutmayanlar, emeklilik için 2025 ve sonrasını beklemek zorundadır.