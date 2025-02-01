Taban seviyeden aylık alan emekliler için maaş farklarının hesaplara yatması süreci başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından karar Resmi Gazete’de yayımlanacak. Düzenleme, 3 milyon 870 bin SGK ve Bağ-Kur emeklisini kapsarken, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara ocak ayı fark ödemesi yapılacak. Bu düzenlemenin maliyetinin 47,7 milyar lira olması bekleniyor. Peki emeklinin maaş farkı ne zaman yatacak?

1 /11 En düşük emekli aylığının 12.500 liradan 14.469 liraya yükseltilmesini de içeren yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenleme kapsamında, emeklilere ocak ayı fark ödemesi yapılacak.

2 /11 Teklifin kanunlaşmasıyla taban seviyeden aylık alan emeklilerin maaş farklarının hesaplarına geçmesi için süreç başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı sonrasında karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

3 /11 Düzenleme, emekli aylığını taban seviyeden alan 3 milyon 870 bin SGK ve BAĞKUR emeklisini kapsıyor. Bu çerçevede, en düşük emekli aylığı alacak vatandaşlara ocak ayı fark ödemesi yapılacak. En düşük emekli maaşının maliyeti 47,7 milyar lira olacak.

4 /11 DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTTI Emekli taban aylığının yükseltilmesiyle dul, yetim, yaşlılık ve malullük aylığı alanların aylıkları da artacak. Vefat eden kişinin emeklilik dosyası taban seviyedeyse, eşinin ve çocuklarının alacağı dul, yetim aylıkları da belli oldu.

5 /11 Eşi vefat eden kişiye yüzde 75'i yani 10 bin 851 lira ödenecek. Eşi vefat eden ve çocuğu olanlarda ise durum değişiyor. Eşi vefat edene 7 bin 234 lira, çocuğa da 3 bin 671 lira aylık bağlanacak.

6 /11 EMEKLİLERİN MAAŞ TAKVİMİ NASIL İŞLİYOR? 2008 yılında 55510 sayılı kanun ile SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kurumları birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında toplandı. Burada özellikle SSK ve Bağ-Kur’lularımız emekli oldukları zaman emekli tahsis numaralarının son hanesine göre ödeme almaktadırlar.

7 /11 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ Genel olarak ayın 17’si ile 28’i arasında ödemeler yapılmaktadır. Ödeme tarihine 4a veya 4b emekli aylık ödeme bilgileri üzerinden ulaşabilirler. Biraz daha detay vermek gerekirse; Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

8 /11 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır ken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

9 /11 Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

10 /11 ZAM FARKI ŞUBAT MAAŞINDA MI YATAR YOKSA ÖNDEN ÖDENİR Mİ? Geçmiş dönemlere bakıldığı zaman buna benzer uygulamalarda genelde emekli maaşına ilave olarak yatırıldığını gözlemlemekteyiz. Ama bu öncesinde yatırılmaz anlamına gelmemektedir. Daha öncesinde ödenme durumu tabi ki olabilir. Bununla ilgili yasal bir düzenleme mevcut değildir.