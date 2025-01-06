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Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 12.500 TL taban maaşa ek 18.000 TL ödeme...

Emekliye müjde sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 12.500 TL taban maaşa ek 18.000 TL ödeme...

15:566/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine Ocak ayında yapılan %15,74’lük zam sonrası, emekliler maaşlarını farklı bankalara taşıyarak promosyon fırsatlarını değerlendirmek istiyor. Hem kamu hem özel bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyaları ile rekabet ediyor. Promosyon tutarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Özel bankalar daha yüksek ödemelerle dikkat çekerken, kamu bankaları uygun kredi ve düşük faiz gibi ek avantajlar sunabiliyor.

Ocak zammıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan %15,74’lük artış, promosyon arayışını hızlandırdı. Bankalar, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş taşıma karşılığında yüksek promosyon fırsatları sunuyor. Mevcut bir bankada promosyon sözleşmesi bulunan emekliler, yeni bir bankaya geçiş yapmadan önce almış oldukları promosyon ödemesini iade etmek durumunda. Bu işlem sonrası farklı bir bankaya maaş taşıma hakkı elde edebiliyorlar.

MAAŞ ZAMMI SONRASI BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR ARTAR?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bankalar da kendi arasında çeşitli kampanyalar üreterek buradaki promosyon oranlarını artırmaktadır. 31 Aralık’ta sona eren 24 bin TL’lik promosyon hediyesi olan kamu bankasını incelediğimiz zaman emekliler burada yarısı nakit (12 bin TL), diğer yarısını ise (12 bin TL) bankanın ürünü olan kredi kartlarını kullandığı takdirde kazanmaktaydı.

Minimum 2024 yılı II. Dönem enflasyon oranı olan %15,75 oranında artış yapılacağı kanaatindeyim. Yeni dönemde bankalarda promosyon tutarlarının 24 bin 500 TL civarına yükseleceğini tahmin ediliyor.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ocak – 31 Ocak 2024​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon. Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025'tir.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

VAKIFBANK

Emekli maaşını Vakıfbank'tan alan müşteriler 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

YAPIKREDİ

20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel “Emeklilik Paketi” avantajlarından yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli.

QNB

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

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