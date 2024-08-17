EMEKLİYE OCAK ZAMMI İÇİN HESAP OLUŞTU! Tahminle maaş listesi değişti: 12.500, 13.000, 15.000 TL maaş alan SSK, Bağkur'lu...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına, 2025 yılının başında, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre zam yapılacak. Şu ana kadar Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Temmuz ayı enflasyonu yüzde 3.23 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yapılacak zammın netleşmesi için 5 aylık enflasyon verisi daha bekleniyor, ancak mevcut veriler ve ipuçları emeklilerin maaş artışı hakkında tahminler yapılmasına olanak sağlıyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi tarafından paylaşılan sonuç ile hesaplamalar yeniden yapılmaya başlandı.

1 / 17 Milyonlarca emeklinin Ocak zammı için yeni bir ipucu ortaya çıktı. Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaş artışını öngörüyor. Bu yıl Ocak ayında kök aylıklara yüzde 49.25, Temmuz'da ise yüzde 24.73 oranında zam yapılmış, taban aylık ödemeleri de önce 10 bin, ardından 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi gözlerini Ocak ayında yapılacak artışa çevirmiş durumda.

2 / 17 Merkez Bankası’nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, 2024 yılı enflasyon beklentisi %43,31 olarak öngörülüyor. Bu tahmine dayanarak, 2024’ün ikinci yarısında enflasyon artışı, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %14,89 olarak hesaplanıyor.

3 / 17 Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri, emeklilerin Ocak ayında alacağı zam için de ipuçları sunuyor. Banka, 2024 yılı sonu enflasyon tahminini %38 olarak belirlemiş durumda.

4 / 17 Ancak enflasyon tahmininin üst sınırı %42’ye kadar çıkıyor. Eğer 2024 yılı enflasyonu %38 seviyesinde gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı %10,64 olacak. Eğer enflasyon %42’ye ulaşırsa, bu zam oranı %13,84’e kadar çıkabilir.

5 / 17 Emekliler, Ocak zammının kesin oranını yılın başında öğrenebilecekler. Aynı zamanda, bu dönemde zam oranının maaşlara nasıl yansıtılacağı ve olası ek iyileştirmeler de değerlendirilecek.

6 / 17 SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zamlı Maaş Tabloları: Mevcut Maaş: 12.500 TL | %14.89 Zamlı: 14.361,25 TL Mevcut Maaş: 12.600 TL | %14.89 Zamlı: 14.476,14 TL Mevcut Maaş: 12.700 TL | %14.89 Zamlı: 14.591,03 TL Mevcut Maaş: 12.800 TL | %14.89 Zamlı: 14.705,92 TL

7 / 17 Mevcut Maaş: 12.900 TL | %14.89 Zamlı: 14.820,81 TL Mevcut Maaş: 13.000 TL | %14.89 Zamlı: 14.935,70 TL Mevcut Maaş: 13.100 TL | %14.89 Zamlı: 15.050,59 TL Mevcut Maaş: 13.200 TL | %14.89 Zamlı: 15.165,48 TL

8 / 17 Mevcut Maaş: 13.400 TL | %14.89 Zamlı: 15.395,26 TL Mevcut Maaş: 13.500 TL | %14.89 Zamlı: 15.510,15 TL Mevcut Maaş: 13.600 TL | %14.89 Zamlı: 15.625,04 TL Mevcut Maaş: 13.700 TL | %14.89 Zamlı: 15.739,93 TL

9 / 17 Mevcut Maaş: 13.800 TL | %14.89 Zamlı: 15.854,82 TL Mevcut Maaş: 13.900 TL | %14.89 Zamlı: 15.969,71 TL Mevcut Maaş: 14.000 TL | %14.89 Zamlı: 16.084,60 TL Mevcut Maaş: 14.100 TL | %14.89 Zamlı: 16.199,49 TL

10 / 17 Mevcut Maaş: 14.200 TL | %14.89 Zamlı: 16.314,38 TL Mevcut Maaş: 14.300 TL | %14.89 Zamlı: 16.429,27 TL Mevcut Maaş: 14.400 TL | %14.89 Zamlı: 16.544,16 TL Mevcut Maaş: 14.500 TL | %14.89 Zamlı: 16.659,05 TL

11 / 17 Mevcut Maaş: 14.600 TL | %14.89 Zamlı: 16.773,94 TL Mevcut Maaş: 14.700 TL | %14.89 Zamlı: 16.888,83 TL Mevcut Maaş: 14.800 TL | %14.89 Zamlı: 17.003,72 TL Mevcut Maaş: 14.900 TL | %14.89 Zamlı: 17.118,61 TL

12 / 17 Mevcut Maaş: 15.000 TL | %14.89 Zamlı: 17.233,50 TL Mevcut Maaş: 15.500 TL | %14.89 Zamlı: 17.807,95 TL Mevcut Maaş: 16.000 TL | %14.89 Zamlı: 18.382,40 TL Mevcut Maaş: 16.500 TL | %14.89 Zamlı: 18.956,85 TL Mevcut Maaş: 17.000 TL | %14.89 Zamlı: 19.531,30 TL

13 / 17 Mevcut Maaş: 17.500 TL | %14.89 Zamlı: 20.105,75 TL Mevcut Maaş: 18.000 TL | %14.89 Zamlı: 20.680,20 TL Mevcut Maaş: 19.000 TL | %14.89 Zamlı: 21.829,10 TL Mevcut Maaş: 20.000 TL | %14.89 Zamlı: 22.978,00 TL Mevcut Maaş: 21.000 TL | %14.89 Zamlı: 24.126,90 TL

14 / 17 Mevcut Maaş: 22.000 TL | %14.89 Zamlı: 25.275,80 TL Mevcut Maaş: 23.000 TL | %14.89 Zamlı: 26.424,70 TL Mevcut Maaş: 24.000 TL | %14.89 Zamlı: 27.573,60 TL Mevcut Maaş: 25.000 TL | %14.89 Zamlı: 28.722,50 TL Mevcut Maaş: 26.000 TL | %14.89 Zamlı: 29.871,40 TL

15 / 17 Mevcut Maaş: 27.000 TL | %14.89 Zamlı: 31.020,30 TL Mevcut Maaş: 28.000 TL | %14.89 Zamlı: 32.169,20 TL Mevcut Maaş: 29.000 TL | %14.89 Zamlı: 33.318,10 TL Mevcut Maaş: 30.000 TL | %14.89 Zamlı: 34.467,00 TL Mevcut Maaş: 31.000 TL | %14.89 Zamlı: 35.615,90 TL

16 / 17 Mevcut Maaş: 32.000 TL | %14.89 Zamlı: 36.764,80 TL Mevcut Maaş: 33.000 TL | %14.89 Zamlı: 37.913,70 TL Mevcut Maaş: 34.000 TL | %14.89 Zamlı: 39.062,60 TL Mevcut Maaş: 35.000 TL | %14.89 Zamlı: 40.211,50 TL Mevcut Maaş: 36.000 TL | %14.89 Zamlı: 41.360,40 TL