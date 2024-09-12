Emekliye ocak zammı için ipuçları sıralandı! 12.500 TL maaş alana 3 formül: Enflasyon, refah pay, taban maaş artışı...

Milyonlarca emekli, memur ve işçi Ocak ayında yapılacak ücret artışlarını merakla bekliyor. Emekliler, enflasyon oranları doğrultusunda maaşlarına yapılacak zammı hesaplamaya başlarken, işçiler ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarına odaklandı. Memurların da maaş artışları, toplu sözleşme hükümlerine ve enflasyon farkına göre şekillenecek.
Ocak 2025'te milyonlarca emekli için üç ayrı zam düzenlemesi hayata geçecek. Bu kapsamda enflasyon zammı, refah payı ve taban maaşların güncellenmesi emeklilerin maaşlarına doğrudan etki edecek.
Emeklilerin ve Memurların 6 Aylık Artış Oranı Kritik Öneme Sahip
Emekli ve memurların maaş artış oranlarını belirlemede, yılın son 6 aylık enflasyon verileri büyük önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu ise yüzde 2.47 olarak açıkladı.
Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyonunu yüzde 38 olarak tahmin ederken, tahmin aralığının üst bandını ise yüzde 42 olarak belirtti.
6 Aylık Enflasyon Oranı ile Zam Hesaplamaları
2024 enflasyonu yüzde 38 olarak gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ikinci 6 aylık dönemde yüzde 10.64 oranında zam yapılacak. Enflasyon yüzde 42'ye ulaşırsa, zam oranı yüzde 13.84'e çıkacak.
Orta Vadeli Program (OVP)'deki tahmine göre yıl sonu enflasyon oranı yüzde 41.5 olarak öngörülüyor ve bu durumda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13.44 olacak. Buna göre memurların artış oranı ise yüzde 9.31 olarak hesaplanacak.
Yeni Taban Maaş Beklentisi
Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Ocak ayında, enflasyon oranlarının kesinleşmesinin ardından bu tutarın tekrar artırılması gündemde. Ancak kök maaşı 11 bin TL'nin altında olan emekliler, sıfır zam riskiyle karşılaşabilir. Bu durumu önlemek için taban maaşların zam oranı kadar artırılması bekleniyor.
Eğer yüzde 13.44 oranındaki artış gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı 14 bin 180 TL'ye çıkacak. Böylece taban maaşların 14-15 bin TL aralığına yükselmesi öngörülüyor.
Refah Payı İhtimali
Enflasyon verilerinin kesinleşmesinin ardından, zam oranlarına refah payı eklenmesi de gündemde. Bu ekleme ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasındaki maaş artışları eşitlenebilir.
Refah payıyla birlikte tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 20 seviyesine çıkması bekleniyor.
Seyyanen Ödeme
Düşük maaşlı emeklilere, kök maaşları belirlenen taban maaş seviyesine tamamlanarak seyyanen ödeme yapılmaya devam ediliyor. Bu fark, Hazine tarafından karşılanarak emekli hesaplarına yatırılıyor.
Ancak 6 aylık enflasyon artışları sadece kök maaşlar üzerinde yapılırken, eğer toplam maaş taban maaştan düşük kalırsa, fark yine seyyanen ödeniyor.
Bu düzenlemeler, Ocak ayında emeklilerin ve memurların maaşlarında önemli bir artış sağlayacak.