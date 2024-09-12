Emekliye ocak zammı için ipuçları sıralandı! 12.500 TL maaş alana 3 formül: Enflasyon, refah pay, taban maaş artışı...

Yeni Taban Maaş Beklentisi

Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmişti. Ocak ayında, enflasyon oranlarının kesinleşmesinin ardından bu tutarın tekrar artırılması gündemde. Ancak kök maaşı 11 bin TL'nin altında olan emekliler, sıfır zam riskiyle karşılaşabilir. Bu durumu önlemek için taban maaşların zam oranı kadar artırılması bekleniyor.