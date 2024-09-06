EMEKLİYE OVP SONRASI YENİ MAAŞ OLUŞTU! SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin Ocak 2025 zamlı maaşları değişti: 12.500 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Ocak 2025'te yapılacak zamlar, Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan yılsonu enflasyon tahminlerine bağlı olarak şekillenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ve Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, zam oranları hakkında beklentiler de netleşmeye başladı. OVP'de yer alan 2024 yılsonu enflasyon tahminine göre, memur ve emekli maaşlarında enflasyon farkı ve zam oranları belirlenerek maaşlara yansıtılacak. En düşük emekli maaşı ve memur maaşlarındaki artış oranları da bu tahminlere göre artış gösterecek.
Memur ve emeklilere yapılan Temmuz 2024 zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile birlikte memurlara yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24,71 olarak belirlenmişti. Bu zamlarla en düşük emekli maaşı 12.500 liraya yükselmişti. Ocak 2025'te yapılacak yeni zamlar ise merakla bekleniyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan enflasyon tahminleri, emekli ve memur maaşlarının ne kadar artacağına dair ipuçları veriyor. Özellikle yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek olan zam oranları, milyonlarca vatandaşın maaşlarına yansıtılacak.
Bugün açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte enflasyon tahminlerinde yapılan revizyonlar, Ocak 2025'te yapılacak memur ve emekli maaş zamlarına dair yeni ipuçları verdi. OVP'deki tahminlere göre, 2024 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 33’ten yüzde 41,5’e yükseltildi.
2025 yılı enflasyon beklentisi yüzde 15,2’den yüzde 17,5’e, 2026 için ise yüzde 8,5’ten yüzde 9,7’ye çıkarıldı. 2027 yılı için ise yüzde 7 enflasyon tahmini yapıldı. Bu artan beklentiler, Ocak 2025'te yapılacak zamların da daha yüksek olacağını gösteriyor.
En Düşük Emekli Maaşı İçin 15 Bin TL Formülü
Hükümetin Ocak 2025'te emeklilere yapılacak zam için masasında en düşük emekli maaşının 15 bin TL’ye yükseltilmesi formülü bulunuyor. En düşük emekli maaşı daha önce Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle 12.500 TL’ye yükseltilmişti, ancak Ocak ayında yeniden yapılacak değerlendirmeler ile bu tutarın artırılması bekleniyor.
Memur ve Memur Emeklileri İçin Yeni Maaş Hesaplamaları
Memur ve memur emeklileri, Temmuz ayında yapılan zamla birlikte enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 19,31 oranında artış almıştı. Ocak 2025'te ise OVP'de yer alan enflasyon tahminleri doğrultusunda yüzde 9,3 oranında bir zam yapılması bekleniyor.
Zamlı Memur Maaşı (Ocak 2025)
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL'den 63.133 TL'ye
Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL'den 44.620 TL'ye
Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL'den 57.464 TL'ye
Öğretmen 1/4: 47.441 TL'den 51.853 TL'ye
Başkomiser 1/3: 58.074 TL'den 63.474 TL'ye
Polis Memuru 8/1: 52.552 TL'den 57.439 TL'ye
Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL'den 72.328 TL'ye
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL'den 51.436 TL'ye
Mühendis 1/4: 58.957 TL'den 64.440 TL'ye
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL'den 45.785 TL'ye
Profesör 1/4: 85.671 TL'den 93.638 TL'ye
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL'den 61.794 TL'ye
Vaiz 1/4: 49.161 TL'den 53.732 TL'ye
Avukat 1/4: 56.179 TL'den 61.403 TL'ye
Memur Emeklisi Maaşları (Ocak 2025 Tahmini)
Müsteşar (1/1): 63.946 TL → 69.892 TL
Genel Müdür (1/1): 56.598 TL → 61.861 TL
Şube Müdürü (Lisans, 1/4): 22.210 TL → 24.275 TL
Memur (Lisans, 4/1): 17.388 TL → 19.005 TL
Öğretmen (1/4): 26.338 TL → 28.787 TL
Kaymakam (1. Sınıf, 1/4): 37.289 TL → 40.756 TL
Başkomiser (1/4): 26.338 TL → 28.787 TL
Polis Memuru (1/4): 26.338 TL → 28.787 TL
Hemşire (Lisans, 1/4): 26.338 TL → 28.787 TL
Mühendis (1/4): 26.372 TL → 28.824 TL
Teknisyen (Lise, 1/4): 18.934 TL → 20.694 TL
Pratisyen Hekim (1/4): 38.926 TL → 42.546 TL
Profesör (1/4): 46.122 TL → 50.411 TL
İmam Hatip: 26.568 TL → 29.038 TL
Avukat (1/4): 26.568 TL → 29.038 TL
Bu hesaplamalar OVP’de yer alan enflasyon beklentilerine göre Ocak 2025 zam oranlarının nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Zam oranları netleştiğinde, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan bu artışlar, milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendirecek.