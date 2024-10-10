Emekliye refah payı formülü geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklisi için hesap çıktı: 14.180 TL taban maaş ile...

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanmasının ardından, milyonlarca emekli ve memur yapılacak zam oranlarını merakla beklemeye başladı. Enflasyon farkının ödenmesi ve taban maaş artışlarının yapılması, maaş hesaplamalarında belirleyici olacak unsurlar arasında yer alıyor. Memurlar için enflasyon farkı, 2024 yılının ilk yarısında maaşlara eklenecek. Taban maaş artışı ise emekliler için büyük önem taşıyor. Bu artış, özellikle düşük maaş alan emeklilerin gelir düzeylerini iyileştirecek.

1 /11 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin ekonomik beklentiler netleşmeye başladı. Eylül ayı enflasyonu ile Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 8.92 olarak açıklandı. Bu oran, yıl sonunda yapılacak memur ve emekli maaş zamlarının belirlenmesinde önemli bir gösterge olacak.

2 /11 Memur ve emekli maaş artışları, 6 aylık enflasyon verilerine dayandığı için son üç ayın verileri, zam oranlarını netleştirecek. Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamları ise, maaş artışlarının kesinleşmesinde kritik rol oynayacak. 2024'ün son çeyreğinde yaşanacak enflasyon gelişmeleri, milyonlarca çalışan ve emekli için yakından takip ediliyor.

3 /11 Türkiye’nin üç yıllık ekonomik yol haritasını içeren Orta Vadeli Program kapsamında, 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi. Bu tahmin doğrultusunda yapılacak maaş zamları da merakla bekleniyor.

4 /11 Yıl Sonu Enflasyonuna Göre Zam Oranları Yıl sonunda enflasyonun yüzde 41.5 olarak gerçekleşmesi durumunda, ikinci 6 aylık enflasyon oranı yüzde 13.44 olacak. Bu hesaplama ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 13.44 olarak öngörülürken, memur maaşlarına yapılacak artış oranı ise yüzde 9.31 olacak.

5 /11 Refah Payı Beklentisi Geçmiş yıllarda yapılan refah payı ödemeleri ile ilgili beklentiler, bu dönemde de yükselmiş durumda. Refah payı kararı Aralık veya Ocak aylarında netleşecek.

6 /11 Refah payının eklenmesi durumunda maaş zam oranları artacak ve SSK, Bağ-Kur ile memur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi söz konusu olacak. Bu durumda maaş artışlarının yüzde 20’yi aşması bekleniyor.

7 /11 En Düşük Emekli Maaşının Artışı Temmuz ayında 12.500 TL’ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, Ocak ayında enflasyon rakamlarına göre yeniden artırılacak.

8 /11 Eğer bir değişiklik yapılmazsa, kök maaşı 11 bin TL’nin altında olan emekliler, sıfır zam alma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durumun önüne geçmek için taban maaşlarda da artış yapılması bekleniyor.

9 /11 Refah payı hariç, en düşük maaşlar yüzde 13.44’lük zam ile 14 bin 180 TL’ye ulaşacak. Bu artış ile en düşük emekli maaşı 14-15 bin TL bandına çekilebilir. Ancak nihai rakamlar Ocak ayında netleşecek.

10 /11 Seyyanen Ödeme Sistemi Taban maaş uygulaması, düşük maaşlı emekliler için Hazine tarafından verilen seyyanen ödemelerle destekleniyor.