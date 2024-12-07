Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli, Ocak ayında yapılacak maaş artışlarını belirleyecek olan Aralık enflasyon oranını merakla bekliyor. Mevcut enflasyon senaryoları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 16’yı, memurların zam oranının ise yüzde 12’yi aşabileceğini gösteriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıklarken, Ocak ayında uygulanacak zam oranları için farklı formüller değerlendiriliyor. Peki, 2025 yılında memurlar ve emekliler ne kadar maaş alacak? İşte gündemdeki 6 formül ve ayrıntılar...

1 /13 Halen emeklilere ek ödeme dahil en düşük 12 bin 500 lira yatırılıyor. Ocak zammı sonrası bu tutarın artırılması halinde, ek ödeme dahil kök aylığı yeni taban tutarın altında kalan emeklilere fark, Hazine desteğiyle tamamlanacak. En güçlü formül olarak, taban aylığın Ocak ayında uygulanacak zam oranıyla aynı oranda artırılması seçeneği öne çıkıyor. Bu doğrultuda yapılacak düzenlemenin ipuçları, hükümet yetkililerinden gelen açıklamalarda görülüyor. Özellikle, düşük gelirli emeklilerin yaşam standardını iyileştirmeyi hedefleyen bu düzenleme, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor.

2 /13 Emekli ve Memur Maaşlarına Ocak Zammı: Aralık Enflasyonu Bekleniyor Yaklaşık 20 milyon emekli ve memur, Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek Aralık enflasyonu verisini bekliyor.

3 /13 TÜİK'in açıklayacağı bu veri, 2024'ün ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon oranını tamamlayacak. Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Aralık enflasyonu tahmini %1.67 olarak öngörülmüştü.

4 /13 Mevcut Taban Aylığa Yansıyacak Zam Oranları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon oranı %14.57 olarak belirlendi. Aralık enflasyonu tahmini gerçekleştiğinde, 6 aylık TÜFE'ye göre zam oranları şu şekilde şekillenebilir:

5 /13 Aralık enflasyonu %1.67 çıkarsa: Zam oranı %16.48 olacak ve en düşük emekli maaşı 14.560 TL’ye yükselecek.

6 /13 Aralık enflasyonu %2 çıkarsa: Zam oranı %16.86'ya ulaşacak ve taban aylık 14.608 TL olacak.

7 /13 Aralık enflasyonu %2.5 çıkarsa: Zam oranı %17.43, taban aylık ise 14.679 TL olacak.

8 /13 Aralık enflasyonu %3 çıkarsa: Zam oranı %18 olarak gerçekleşecek ve en düşük maaş 14.750 TL seviyesine çıkacak.

9 /13 Taban Aylıklara Hazine Desteği Ek ödeme dahil kök aylığı, zam sonrası yeni taban tutarın altında kalan emeklilere, aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak taban maaşa tamamlanacak. En güçlü formül, taban aylığın Ocak zammı oranında artırılması olarak değerlendiriliyor.

10 /13 Memur ve Memur Emeklilerinin Zam Oranları Memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına yapılacak zamlar ise enflasyon farkıyla belirleniyor. Aralık enflasyonuna göre, zam oranları şöyle şekilleniyor: %1.5 enflasyon senaryosu: Memur emeklisi zam oranı %12.06, en düşük memur emeklisi aylığı 19.709 TL.

11 /13 %2 enflasyon senaryosu: Zam oranı %12.61, en düşük memur emeklisi aylığı 19.805 TL. %3 enflasyon senaryosu: Zam oranı %13.71, en düşük memur emeklisi aylığı 19.999 TL olacak.

12 /13 Refah Payı Eklenirse Artış Daha Yüksek Olabilir Hükümet, emekli maaşlarını refah payı ekleyerek artırma planlarını da değerlendiriyor. Bu durumda, zam oranı enflasyon oranını aşarak %20 seviyesine ulaşabilir. Böylece en düşük emekli aylığının 15.000 TL seviyelerine çıkması mümkün görünüyor.