"Emekliye seyyanen zam son dakika var mı, gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşları için Ocak 2025'te yapılacak zam oranları, TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Şu ana kadar kesinleşen 5 aylık enflasyon farkıyla emekliler için yüzde 14,57 oranında zam öngörülüyor. Memurlar için ise toplu sözleşme zammı dahil yüzde 10,40'lık bir artış garanti edilmiş durumda. Peki, emekliye seyyanen zam son dakika var mı, gelecek mi? Emekliye seyyanen ek maaş zammı olacak mı?

1 /10 "Emekliye seyyanen zam son dakika var mı, gelecek mi? Emekliye seyyanen ek maaş zammı olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin maaş zammı netleşiyor.

2 /10 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI 2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı için geri sayım başladı. Bugün saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı Aralık ayı enflasyonu ile memur zammından emekliye zam oranına, sosyal destek ödemelerinden bedelli asker ücretine, kira zammından dul ve yetim maaşına kadar birçok kalemde değişiklik yaşanacak. Peki emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaşları ne kadar zamlanacak? Tüm merak edilenler yanıt buldu.

3 /10 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Ocak ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşları artacak. Maaş artışı için de 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında artış alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak. Yıl sonu enflasyon beklentileri yüzde 44-45 oranında şekilleniyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 16-17 aralığında çıkması bekleniyor.

4 /10 5 aylık enflasyon ise yüzde 14.57 çıkmıştı. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15-17 oranında enflasyon artışı alırken memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 12-15 aralığında enflasyon artışı alacaklar. Bu oranların eşitlenmesi, refah payı eklenmesi de gündemde. Ayrıca taban maaş olan 12.500 TL'de artırılacak.

5 /10 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Bugün netleşecek emekli zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına direkt yansıyacak. Çıkan rakama da yüzde 4 ek ödeme yapılacak. Söz konusu eklemelere rağmen emekli vatandaşın maaşı, taban aylığın altında kalırsa Hazine desteği sağlanarak maaşı yasal bir düzenleme gelene kadar 12.500'e tamamlanacak.

6 /10 Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 12.500 TL olarak uygulanan taban aylığının 14.500-15.000 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

7 /10 Buna göre TCMB tarafından yayımlanan son ankette yer alan tahminlerde olduğu gibi bir enflasyon gerçekleşmesi yaşanırsa; en düşük emekli maaşı; SSK ile Bağ-Kur'lu için 12.500 TL'den 14.558,75 TL'ye, memur emeklisi için de 17.588,10 TL'den 19.739 TL'ye yükselecek.

8 /10 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? Merkez Bankası'nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 45,28 olarak açıklandı. Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu ve aynı zamanda SSK ile Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 16,47; memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 12,23 olacak. Kesinleşen 5 aylık rakamlara göre emekli zammı yüzde 14,57, memur zammı ise yüzde 10,40 olmuştu.

9 /10 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? TCMB'nin Anketi'ndeki tahmin gerçekleşir de yıl sonu enflasyonu yüzde 45,28 gelirse; temmuz-aralık enflasyonu yüzde 16,47 olur. Bu durumda memurun TÜFE farkı yüzde 5,88; memur zammı ise yüzde 12,23 olur. Böylece 39.205,71 TL olan en düşük memur maaşı 44.000,57 TL'ye yükselir.