Emekliye Temmuz zamlı olarak eklendi! Yeni maaş şekillendi! 14.469 TL ve üstü maaş alanlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 Ocak zammının ardından Temmuz ayında maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Emekli maaşları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirlenirken, Ocak ayı enflasyon rakamları da açıklandı. Önümüzdeki aylarda duyurulacak verilerle birlikte Temmuz zammı netleşecek.
2025 Ocak ayı emekli maaşı zammı açıklandı. Yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenen yeni maaşlar, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda hesaplandı. Temmuz ayında yapılacak yeni zam oranı ise önümüzdeki aylarda netleşecek.
Duyurulan emekli maaşının ardından milyonlarca vatandaş, 2025 Temmuz ayında yapılacak emekli zammını merak etmeye başladı.
Yeni emekli maaşının hesaplanmasında kritik noktalardan biri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı. Bunun yanı sıra 2025 Ocak ayı enflasyon verileri duyuruldu.
EMEKLİ ZAMMI İLE YENİ MAAŞ
TÜİK, 2025 Ocak ayı enflasyon oranını yüzde 5,03 olarak duyurdu. TÜİK tarafından açıklanan bu veri, 2025 Temmuz ayında yapılacak emekli zammı için önemli bir referans. Zira açıklanan bu veri sonucunda, tahmini 2025 Temmuz ayı emekli zammı hesaplanabiliyor.
Peki, 14.469 TL emekli maaşı alan vatandaşlar için tahmini emekli zammı ne kadar olacak?
TAHMİNİ ZAMLI EMEKLİ MAAŞI
TÜİK tarafından açıklanan 2025 Ocak ayı enflasyon verisi ile tahmini zamlı emekli maaşı hesaplanabiliyor.
2025 Ocak ayında emekli zammı ile 14.469 TL maaş alanların, tahminen 15.196,79 TL emekli maaşı alabilecekleri öne sürülüyor. İşte tahmini emekli zammının eklenmesiyle yeni maaş hesaplaması;
Eski: 14.469 TL. Yeni: 15.196,79 TL.
Eski: 15.000 TL. Yeni: 15.754,50 TL.
Eski: 15.500 TL. Yeni: 16.279,65 TL.
Eski: 16.000 TL. Yeni: 16.804,80 TL.
Eski: 16.500 TL. Yeni: 17.329,95 TL.
Eski: 17.000 TL. Yeni: 17.855,10 TL.
Eski: 18.000 TL. Yeni: 18.905,40 TL.
Eski: 19.000 TL. Yeni: 19.955,70 TL.
Eski: 20.000 TL. Yeni: 21.006,00 TL.