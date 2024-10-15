Emekliye yeni ödeme listesi oluştu! 4A 4B 4 C fark etmeden hemen hesaba yatacak: 12.500 altı ve üstü alan emekli...

Emekli promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Emekliler için ek gelir kaynağı olan bu banka promosyonları, özellikle tavan rakamın 24 bin lira olarak belirlenmesinin ardından daha da dikkat çekici hale geldi. Emekliler, hangi bankanın daha fazla emekli promosyonu sunduğunu merak ediyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu veren banka hangisi? Banka promosyonu almak için genellikle bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında, emekli maaşının ilgili banka üzerinden alınması, belirli bir süre boyunca maaşın aynı bankada kalması ve diğer bankacılık hizmetlerinden faydalanılması gibi kriterler bulunuyor.

1 /18 Emekli promosyon kampanyaları için bankalar arası rekabet giderek kızışıyor. Bankalar, emeklilere daha fazla gelir sağlamak amacıyla rakamlarını ardı ardına duyururken, emekliler de hangi bankanın daha yüksek emekli promosyonu sunduğunu araştırmaya başladı. Tavan rakamın 24 bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte, promosyonlar konusunda detaylar netleşti.

2 /18 Hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu ödediği konusunda merak edilen bilgiler de gün yüzüne çıkıyor. Bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerinde almayı taahhüt eden müşterilerine cazip teklifler sunuyor. Bu bağlamda, promosyon miktarları ve kampanya şartları da dikkat çekiyor.

3 /18 Emeklilerin en yüksek banka promosyonunu hangi bankadan alabileceğine dair araştırmalar sürerken, bankaların sunduğu avantajlar ve şartlar hakkında detaylı bilgi edinmek önemli hale geldi. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu sunduğuna dair güncel veriler, emeklilerin karar verme süreçlerinde etkili olacak.

4 /18 EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN TAVAN RAKAM 24 BİN LİRA Emekli banka promosyonları emeklilerin yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Kendilerine ek gelen sağlayan banka promosyonu emekliler tarafından yoğun araştırmalara maruz kalıyor.

5 /18 Ekim ayında tavan rakamın 24 bin lira olarak açıklanmasıyla birlikte Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank'ın da içerisinde olduğu 13 banka için aratmalar arttı. Bankalar ise ekim ayı güncel emekli banka promosyon kampanyaları için merak edilen detayları duyurdu.

6 /18 İŞTE 13 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI ZİRAAT BANKASI SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

7 /18 GARANTİ BANKASI Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

8 /18 ING BANK SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekliler yararlanabilir.

9 /18 HALKBANK Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir. Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

10 /18 VAKIFBANK Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilere özel 24.000 TL'ye varan ödeme! Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı. 1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

11 /18 FİBABANKA T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını bankadan almak isteyen SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 3 yıl süre ile emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır. Yapılacak promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir: 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL, 10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL, 15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

12 /18 QNB FİNANSBANK QNB FİNANSBANK emeklilere 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanma fırsatı sunuyor. Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

13 /18 İŞ BANKASI Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

14 /18 TÜRKİYE FİNANS SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere; 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL, 10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

15 /18 AKBANK SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı! Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

16 /18 DENİZBANK Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir. Maaş Tutarı - Standart Promosyon 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL.

17 /18 ŞEKERBANK Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor. Buna göre maaş aralığı: 0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL, 10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL, 15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL, 20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.