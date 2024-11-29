Milyonlarca emekli ve çalışan, 2025 yılı zam oranlarına odaklanmış durumda. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile memurlar ve asgari ücretliler, açıklanacak oranlara göre maaşlarını hesaplamaya başladı. Memurlar, enflasyon farkı bazlı yapılacak zamların geçen yıla kıyasla daha düşük olabileceğini öngörüyor. Öte yandan, emekliler için 2025 Ocak ayında yapılacak artışlarla birlikte refah payı eklenip eklenmeyeceği merak konusu. Refah payı, emekli maaşlarında iyileştirme sağlayabilecek önemli bir faktör olarak görülüyor.
Emekliler, 2025 yılı maaş zamları ve düzenlemeleriyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Gözler, yıl sonu enflasyon oranları ve hükümetin resmi açıklamalarına çevrildi. Temmuz ayında yapılan %25,46’lık zammın ardından Ocak 2025 için yeni zam oranları hesaplanmaya başlandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Mevcut durumda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için hükümet harekete geçti. Yaklaşık 3 milyon emekliyi kapsayan düzenleme için ilgili bakanlıklar tarafından etki analizleri yapılıyor.
3 MİLYON EMEKLİYİ KAPSIYOR
Emeklilerin Ocak ayında alacağı zam oranı, Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Ancak, 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşına zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.
KÖK MAAŞLARI 7.500 İLA 10.700 LİRA OLANLARIN DURUMU
Şu anki verilere göre, en düşük kök maaş 7 bin 500 lira seviyesinde bulunuyor. Kök maaşı 7 bin 500 ila 10 bin 700 lira arasında olan emekliler, 2025 Ocak zammı sonrasında da 12 bin 500 lira almaya devam edecek.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE KÖK MAAŞ ARTIŞI
Tahmin edilen enflasyon oranları, kök maaşlarda yapılacak artışın 12 bin 500 lirayı aşamayacağını gösteriyor. Bu durum, yaklaşık 3 milyon emekliyi etkiliyor.
YENİ DÜZENLEME İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
Hükümet, 12 bin 500 lira maaş alan emeklilerin mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. İlgili bakanlıklar, farklı artış senaryolarına göre etki analizleri yapıyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAMLAR
Kulislerde, en düşük emekli maaşının 13 bin 500 liranın üzerine çıkarılmasının değerlendirildiği belirtiliyor. Etki analizlerinde, yeni rakamların 13 bin 500 ila 14 bin 750 lira arasında değiştiği ifade ediliyor.
YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERİN HAKKI KORUNACAK
Yeni düzenleme hazırlanırken, bütçe dengelerinin yanı sıra düşük prim ödeyenler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının korunması hedefleniyor. Etki analizlerinde, yeni maaş düzenlemesinin kaç kişiyi kapsayacağı ve gruplar arasındaki farkın ne ölçüde kapanacağı değerlendiriliyor.
KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A SUNULACAK
Hazırlanan alternatif senaryolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. En düşük emekli maaşı için nihai karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilecek.
YASA İLE DÜZENLEME YAPILACAK
En düşük emekli maaşında artış yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bu düzenlemenin, yıl sonundan önce ya da Ocak ayı başında çıkarılacak bir torba yasa kapsamında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
310 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİREN DÜZENLEME RAFA KALKTI
2024 yılında emekli olanlarla 2025 sonrasında emekli olacaklar arasında oluşacak yüzde 32’lik maaş farkını gidermeye yönelik bir düzenleme gündeme gelmişti. Ancak sadece 310 bin kişiyi kapsadığı için bu düzenlemeden vazgeçildi.
Verilere göre bu grubun 190 bini kamu işçisi, geri kalanı ise özel sektörde çalışıyor. Maaş farkı nedeniyle bu kişilerin büyük bir kısmının emeklilik başvurusu yapması bekleniyor.