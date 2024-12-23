Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belirlenmesine artık sayılı günler kaldı. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, yeni dönem zamlı maaşlar netleşecek. Merkez Bankası’nın yaptığı son piyasa katılımcı anketinde yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi. Peki, bu tahminlere göre en düşük memur ve emekli maaşları ne kadar artacak? Zam oranlarına dair tüm detaylar ve merak edilenler haberimizin devamında…
Milyonlarca memur ve emekli, yeni dönem zamlı maaşlarını bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu verilerle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yansıyacak zam farkı da netleşecek. Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,81'den yüzde 45,28'e yükseldi. Peki, bu tahminler ışığında memur ve emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? En düşük emekli aylığı için öngörülen rakamlar neler? Tüm detaylar haberimizde…
Ocak Ayında Maaş Zamları Belli Oluyor
Milyonlarca emekli ve memur, ocak ayında maaşlarına yansıyacak zam oranlarını merakla bekliyor. Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'nde aralık ayı enflasyonu %1,72 olarak tahmin edilirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise %45,28 olarak güncellendi.
Bu veriler ışığında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Zam Oranı
Tahminlere göre 2024 yılı için beklenen %45,28’lik yıl sonu enflasyon oranından, yılın ilk altı ayında gerçekleşen %24,73’lük enflasyon çıkarıldığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,50 oranında zam yapılması bekleniyor.
Bu hesaplama, 1,4528/1,2473 formülü ile gerçekleştirilirken, maaş farklarının yaklaşık olarak bu oran üzerinden belirleneceği öngörülüyor.
Memur ve Memur Emeklilerine Ne Kadar Zam Gelecek?
Memurlar ve memur emeklileri için zam oranları, 7. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında değerlendiriliyor. Eğer aralık ayı enflasyonu %16,50 olarak gerçekleşirse, memur ve memur emeklilerine bu fark üzerinden %12,26 oranında zam yapılacak. Hesaplamaya göre, toplu sözleşme zammı da eklendiğinde zam oranı 1,1650/1,10 x 1,06 formülü ile bulunuyor.
En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En düşük memur emeklisi maaşı: Şu anda 17.586 TL olan maaş, %12,26 zamla birlikte 19.742 TL’ye yükselecek.
Bekar memur maaşı: Mevcut 36.236 TL maaş, zamla birlikte 40.678 TL’ye ulaşacak.
Evli memur maaşı: 39.205 TL olan maaş, %12,26 zamla 44.011 TL’ye çıkacak.
En Düşük Emekli Maaşı Risk Altında mı?
En düşük emekli maaşı olan 12.500 TL, zamdan etkilenmeme riskiyle karşı karşıya. Ancak bu maaşların iyileştirilmesi bekleniyor. Tahminlere göre, %16,50 zamla en düşük emekli maaşı 14.562 TL’ye yükselecek. Bazı senaryolarda bu tutarın 15.000 TL’ye kadar çıkarılabileceği belirtiliyor.
Refah Payı Gündemde
Zam oranlarına ek olarak refah payı ihtimali de gündemde. Bu durumda, %16,50’lik zammın %20’ye tamamlanması ve memur maaşlarına da aynı oranın uygulanması gündeme gelebilir. Ancak bu tür bir düzenleme için yasal bir adım atılması gerektiği vurgulanıyor.
Daha önceki yıllarda benzer uygulamaların yapıldığı biliniyor. Son olarak, ocak ayında netleşecek enflasyon verileri, hem memur hem de emekli maaşları için belirleyici olacak. Zam oranları için gözler TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.