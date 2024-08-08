Yeni emekli olacaklar, yüksek maaş alabilmek için dilekçelerini en doğru tarihte teslim etmek istiyor. En yüksek emekli maaşını almak için başvurunun zamanlaması kritik bir öneme sahip. 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra başvuranlara göre yaklaşık %30 daha yüksek emekli maaşı alabilecek. Bu fark, enflasyon oranları ve maaş zammı hesaplamalarının etkisiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, bu tarihe kadar başvuru yaparak daha yüksek emekli maaşı elde etme fırsatını kaçırmamak için takviminizi işaretleyin.