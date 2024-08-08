Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına yapılan zamlar netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri için maaşlar %24.73 oranında artırılırken, memur emeklilerine %19.31 oranında zam yapıldı. Yüksek emekli maaşı almak isteyenler, emeklilik dilekçelerini doğru zamanda vermek için dikkatli olmalı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar dilekçesini verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra başvuranlara göre yaklaşık %30 daha yüksek aylık alabilecek. Emeklilik dilekçesi verme süreci ve enflasyon etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, bu tarihler arasında başvurularını tamamlamalı.
Yeni emekli olacaklar, yüksek maaş alabilmek için dilekçelerini en doğru tarihte teslim etmek istiyor. En yüksek emekli maaşını almak için başvurunun zamanlaması kritik bir öneme sahip. 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenler, 1 Ocak 2025'ten sonra başvuranlara göre yaklaşık %30 daha yüksek emekli maaşı alabilecek. Bu fark, enflasyon oranları ve maaş zammı hesaplamalarının etkisiyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla, bu tarihe kadar başvuru yaparak daha yüksek emekli maaşı elde etme fırsatını kaçırmamak için takviminizi işaretleyin.
DİLEKÇEYİ 1 OCAK 2025’TE VERENLER BU YILKİ OCAK VE TEMMUZ ZAMLARINDAN YARARLANAMAYACAK
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocakta yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
Yıllık artış yüzde 86,16 oldu. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ocak ve temmuz aylarındaki zamdan yararlanacaklar.
1 Ocak 2025 tarihinden sonra dilekçe verenler ise 2024 ocak ve temmuz aylarındaki maaş zamlarından yararlanamayacaklar.
Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 38 olarak tahmin ediyor. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankette ise 2024 yılı enflasyonu yüzde 43,52 olarak tahmin edildi.
Orta Vadeli Program’da 2024 yılı gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) gelişme hızı yüzde 4 öngörüldü. Enflasyon tahminlerine göre, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verenlerin aylıkları 2024 yılı için yüzde 86,16 yerine yüzde 39,2 ile yüzde 44,72 arasında değişen oranda artırılacak.
YAKLAŞIK YÜZDE 30 ORANINDA MAAŞ FARKI OLACAK
İkisi arasındaki farkı daha iyi anlayabilmek için 2024 yılı ocak ayında 16.612 TL olan ve ocak ayında SSK ve BAĞ-Kur emekli aylıklarına yapılan zam yansıtılmamış maaş örneğini ele alalım.
Emeklilik dilekçesi 31 Aralık 2024 tarihine kadar verildiğinde 16.612 TL olan maaş önce ocak zammı uygulanarak 24.793 TL’ye çıkacak. Bu tutar temmuz ayındaki maaş zammı uygulandığında ise 30.925 TL olacak.
Diyelim ki, bu yılın temmuz aralık döneminde enflasyon yüzde 10 oldu. Dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihinden önce vermiş olan söz konusu kişinin aylığı gelecek yıl ocak ayında yüzde 10 oranında artırılarak 34.016 TL olacak.
Emeklilik dilekçesi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verildiği takdirde ise 2024 ocak başında zamsız hali 16.612 TL olan aylık yüzde 39,2 oranında artırıldığında 23.124 TL’de, yüzde 44,72 oranında artırıldığında ise 24.040 TL’de kalacak.
Ocak ayında ayrıca bu yılın ikinci yarısındaki yüzde 10’luk enflasyon oranında artırıldığında ise sırasıyla 25.436 TL veya 26.623 TL olacak.
Bu durumda, örneğimizdeki kişi emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayında 34.016 TL aylık alacak.
Aynı kişi dilekçesini 1 Ocak 2025 tarihinde verdiğinde 2025 ocak ayı maaşı 25.436 TL ile 26.623 TL arasında kalacak. Gelecek yıl ocak ayı maaşları arasındaki fark yaklaşık 10 bin TL’ye kadar çıkabilecek.