Dilekçe tarihinin bu yıl emekli maaşında yaklaşık yüzde 30 oranında fark yaratacak olması, emekliliğe hak kazanan çalışanların kafasını karıştırdı. Emekli aylığını yükseltebilmek için daha uzun yıllar çalışmayı planlayanlar, dilekçe tarihini öne almaya başladı. Peki, dilekçeyi 31 Aralık 2024'te vermek herkes için avantajlı mı? Dilekçe tarihini ertelemek kimler için kazançlı olur?
Emeklilik tarihi gelenler ve yaklaşanlar, sürecin detaylarını merak ediyor. Bu süreçte dilekçenin veriliş tarihi, maaş miktarı dahil birçok detayı etkiliyor. Emeklilik dilekçesi 2024'te mi yoksa 2025 yılında mı verilmeli? Emeklilik dilekçesini ne zaman vermek daha avantajlı? Bu yıl emeklilik dilekçesi verenler daha fazla maaş alacak mı?
Emeklilik dilekçesi 2024 mi, yoksa 2025 yılında mı verilmeli? Emeklilik dilekçesini ne zaman vermek daha avantajlı? Bu yıl emeklilik dilekçesi verenler daha fazla maaş alacak mı?
"Emeklilik dilekçesini 2024 yılında verenlerin 2025 yılında verenlere göre aylıkları yüzde 30 – 35 oranında daha fazla olacak. Fark bu kadar yüksek olunca haliyle insanların kafası karıştı.
Yıllık enflasyonun birbirini izleyen yıllarda yüzde 8 – 9 gibi birbirine yakın seviyelerde olduğu ve yıl içinde enflasyonda aşırı oynaklık yaşanmayan dönemlerde dilekçe tarihi emekli aylığını ihmal edilebilir düzeylerde etkiliyor. Milli gelirdeki artış hızında yaşanan gelişmeler 1-2 puan etki edebiliyordu.
Ancak, 2021 yılının kasım ayından sonra enflasyonun tırmanışa geçmesi dilekçe tarihinin emekli aylığı üzerindeki etkisini artırdı. 2022 yılı kasım ayında dilekçe verenler 2023 yılının ilk yarısında dilekçe verenlere göre yüzde 17 oranında daha yüksek aylıkla emekliliğe adım attılar. Bu da 2023’te emekli olan EYT’lileri etkiledi.
YÜZDE 30 – 35 FARK NEDEN KAYNAKLANACAK?
Bu kez dilekçe tarihinin emekli aylığı üzerindeki etkisi yüzde 30 – 35 gibi çok daha yüksek oranlara ulaşacak.
Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Yıllık artış yüzde 86,16 oldu.
Dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ocak ve temmuz ayında emekli aylıklarına yapılan artıştan yararlanacaklar.
Dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenler ise ocak ve temmuz ayındaki maaş zamlarından yararlanamayacaklar. Onların aylıkları 2024 yılı tüketici enflasyonunun yüzde 100’ü ile milli gelirdeki artış hızının yüzde 30’undan oluşan güncelleme katsayısına göre artacak.
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 43,52. Orta Vadeli Program’da ise bu yılın milli gelir artışı yüzde 4 olarak bekleniyor. Buna göre, milli gelirden emeklilere 1,2 puanlık zam gelecek.
Bu durumda Merkez Bankası’nın tahminine göre (yüzde 38 + 1,2) yüzde 39,2, anketteki tahmine göre ise (yüzde 43,52 + 1,2) yüzde 44,72 oranının dikkate alındığı güncelleme katsayısı üzerinden hesaplama yapılacak.
2024’ün ocak ayında “zam uygulanmamış hali” ile e-Devlet’te aylığı 16.612 TL olan iki kişiden dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihine kadar verene 30.925 TL aylık bağlanacak. Dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verene ise Merkez Bankası’nın enflasyon tahminine göre 23.124 TL, anketteki enflasyon tahminine göre ise 24.040 TL aylık bağlanacak.
31 ARALIK 2024'TE DİLEKÇE VEREN NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10 olursa, dilekçeyi 31 Aralık 2024’ten önce verenin de 1 Ocak 2025’ten sonra verenin de aylığına ayrıca yüzde 10 artış yapılacak. Böylece, dilekçeyi 31 Aralık 2024’e kadar verenin 2025 Ocak ayındaki aylığı 34.017 TL olacak.
1 OCAK 2025'TEN SONRA DİLEKÇE VEREN NE KADAR AYLIK ALACAK?
Buna karşılık, dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenin aylığı MB’nin tahminine göre 25.436 TL, anketteki tahmine göre ise 26.444 TL olacak. Dilekçe tarihine göre gelecek yılın ocak ayında 7.573 TL ile 8.581 TL arasında fark ortaya çıkacak.
BRÜT ÜCRETİ YÜKSEK OLANIN EMEKLİ AYLIĞI DA ARTIYOR
“E-Devlet’te emekli aylığım her ay 250 – 300 TL artıyor. Emekli olmasam bile ocak ayından sonra da artmayacak mı?” sorusunun cevabı merak ediliyor.
Çalıştığı işyerinde aldığı brüt ücreti yüksek olanların emekli aylığı her ay artıyor. Artış tutarı kişiden kişiye değişebiliyor. Kiminde aylık 50 – 100 TL, kiminde 250 – 300 TL, kiminde ise 350 – 400 TL artıyor.
Diyelim ki, temmuz ayı zammı uygulandıktan sonra 30.925 TL olan aylık her ay 300 TL artarak aralık ayında 32.725 TL’ye geldi. Dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihinde veren kişiye bu aylık bağlanacak. Ayrıca ocak ayında yüzde 10 zam geldiğini varsayarsak ocak maaşı 35.997 TL olacak.
Aynı kişi dilekçeyi 1 Ocak 2025 tarihinde verdiğinde aralık ayında e-Devlet’te 32.725 TL görünen aylık 2024 yılı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yeniden hesaplanacak. Yıllık enflasyon Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi gelirse 25.409 TL aylık bağlanacak. Buna yüzde 10’luk ocak ayı zammı uygulandığında kendisine 27.949 TL aylık ödenecek.
Milli gelirdeki artış hızı şubat sonunda açıklanacak. Milli gelir yüzde 4 oranında artarsa nisan ayında bu kez aylığa yüzde 1,2 oranında ilave edilecek.
Dilekçeyi bu yıl vermeyen kişinin gelecek yıl ocak ayında 25.409 TL’ye düşen aylığı izleyen aylarda da her ay prime esas kazancına (brüt ücretine) bağlı olarak artacak ama bu kez 25.409 TL üzerinden artmaya devam edecek.
DİLEKÇE TARİHİ İÇİN NASIL KARAR VERMELİ?
Genel olarak bakıldığında emeklilik koşullarını yerine getirmiş kişiler için dilekçeyi 31 Aralık 2024 tarihinde vermek avantajlı görünüyor. Özellikle emekli olduktan sonra aynı işyerinde veya emsal ücretle başka bir işyerinde çalışma imkânı olanlar bu yıl emekli olabilir. Ancak, herkesin kendine özel durumları olabilir.
DİLEKÇEYİ 1 OCAK 2025’TE VERMEKLE YIL İÇİNDE DAHA SONRA VERMEK ARASINDA FARK VAR MI?
Dilekçe tarihinin emekli aylığına etkisi sadece 1 Ocak tarihi ile sınırlı değil. Dilekçeyi 2025 yılında verenlerin tamamı, ortaya çıkan emekli aylığı farkından etkilenecek."