Emeklilik tarihi gelenler ve yaklaşanlar, sürecin detaylarını merak ediyor. Bu süreçte dilekçenin veriliş tarihi, maaş miktarı dahil birçok detayı etkiliyor. Emeklilik dilekçesi 2024'te mi yoksa 2025 yılında mı verilmeli? Emeklilik dilekçesini ne zaman vermek daha avantajlı? Bu yıl emeklilik dilekçesi verenler daha fazla maaş alacak mı?