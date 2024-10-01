EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ TABLOSU YENİLENDİ! 4 tahmin tek tek hesaplandı: SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 40 üzeri...

65 yaş aylığı alabilmek için başvuruda bulunan kişilerin kendisi ve eşinin toplam gelirine bakılıyor. Şartları sağlayanlar, hem bu ödemeden hem de evde bakım desteğinden yararlanabiliyor. Evde bakım desteği ise yüzde 50 engelli raporu bulunan ve kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yaşlı ve hasta olan kişilerin bakımı için ödeniyor. Burada hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekiyor. Bu koşulları sağlayanlar, aylık 13 bin 258 lira destek alabiliyor.