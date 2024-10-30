Emlak vergisi için 5 yıl fırsatı geliyor: Başvuran parasını geri alacak!

Dul ve yetim aylığı alan kişiler de bu haktan faydalanabiliyor. Geçen yıl elde ettiği mevduat faizi ve temettü gibi gelirlerin toplamı 150 bin lirayı aşan emekliler ise bu muafiyetten yararlanamıyor. Muafiyet hakkı emekli olunan yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Örneğin, 2022 yılında emekli olan ve tek konutu 200 metrekareyi aşmayan, çalışmayan kişiler, 2023 yılında bu muafiyetten faydalanabilir. 2023 yılı içinde emekli maaşı bağlananlar için ise muafiyet 2025 yılında devreye girecek.