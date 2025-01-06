En düşük emekli maaşına refah payı zammı: 1999 öncesi, 2000, 2008 sonrası emekliye 14.468 TL taban maaş...

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı %15,75 olarak belirlenirken, gözler Ocak 2025'te en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemenin 1,7 milyon ila 3,5 milyon emekliyi doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bugün gerçekleşecek Kabine toplantısından çıkacak kararlar ise yakından takip ediliyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
TÜİK'in 6 aylık enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için zam oranı %15,75, memur emeklileri için ise %11,54 olarak kesinleşti. Gözler şimdi en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemede. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin kapsamıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni düzenlemenin detayları ve en düşük emekli maaşının kaç TL olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor.
EMEKLİYE ZAM ORANI YÜZDE 15,75 OLARAK BELİRLENDİ
TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası SSK, BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 15,75 olarak kayıtlara geçerken, gözler taban maaş düzenlemesine çevrildi.
Mevcut durumda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı Ocak ayı içerisinde yapılacak düzenleme ile yeniden artacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Emekli maaşı düzenlemeleri için görüşleri sorulan Cevdet Yılmaz, asgari ücret oranıyla emekliye artış oranının mukayese edilmesinin doğru olmayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz 'En düşük emekli maaşı' için şu değerlendirmede bulundu:
"Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı. En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."
Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizerek, " Yani burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.
DÜZENLEME KÖK MAAŞI 11 BİN TL VE CİVARINDAKİLERİ İLGİLENDİRİYOR
4A, 4B ve 4C statüsündeki emekliler için zam oranları belirlendi. 4A ve 4B statüsündeki emekliler, yüzde 15,75 zam alırken, 4C statüsündeki emekliler ise yüzde 11,54 zam alacak. Ayrıca, kök maaşı şu an 11 bin TL civarında olan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti yaşanmaması için en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacak. Düzenleme 1,7 milyon ila 3,5 milyon arasındaki emekliyi doğrudan ilgilendiriyor.
Emeklilere verilen en düşük maaş olan 12 bin 500 liranın yükseltilmesine ilişkin görüşmeler bugünkü yılın ilk Kabine toplantısında gerçekleşebilir. En düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liraya olasılık olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranı kadar yani yüzde 15.75 oranında zam yapılabilir.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?
En düşük emekli maaşına gelecek zam oranına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin olarak değerlendirmelerin yapılacağını söylemişti.
En düşük emekli maaşına gelecek zam oranı kanunla belirlendiği için netlik kazanmasa da emekli maaşlarına gelen zam oranına yakınsaması bekleniyor.
Şayet yüzde 15.75 oranındaki zam en düşük emekli maaşına yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 468 lira 75 kuruş ediyor.
MİLYONLARCA EMEKLİYİ ETKİLEYECEK
En düşük emekli maaşına yapılan zam birçok emekliyi en düşük emekli maaşı alan kategorisine dahil edebilir. Bundan dolayı fazla prim-gün sayısı olup asgari emeklilik şartlarını sağlayanlarla aynı maaşı alacak kişi sayısı yükselebilir.