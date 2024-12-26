ENFLASYON FARKI HESAPLAMA EKRANI: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman belli olur?

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek 6 aylık enflasyon farkı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak. Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte belirlenecek. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamlarını 3 Ocak 2025 tarihinde açıklaması bekleniyor. Bu tarihle birlikte memur ve emekli maaşlarının zam oranları kesinleşecek. Gözler, hem enflasyon farkı hem de olası refah payı uygulamalarına çevrilmiş durumda.