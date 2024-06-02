5 aylık enflasyon oranları açıklandı emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak? Emekli zammı ile memur zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları belli oluyor. Memur maaş zammına ilişkin kritik veri 3 Haziran tarihinde açıklanacak. Mayıs ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. 4 aylık enflasyon verisi 3,24 olarak hesaplanmıştı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte 4 aylık verilere göre % 13,57 oranında zam alacak. Mayıs enflasyonu sonrası bu oran yeniden güncellenecek. Peki mayıs enflasyon farkı ne kadar?en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak? sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, 5 aylık oranlara göre emekli maaş hesaplaması.
5 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Binlerce çalışan memur ve emekli, enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki Mart ayı enflasyon rakamları ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli enflasyon farkı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar artacak?
Enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emekli güncel enflasyon farkını gündemine aldı. Yılda iki kez toplu enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının beşinci enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gözler temmuz zam oranlarına gözünü çevirdi. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olarak açıklandı.
Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16 ve nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 18,72 olarak belirlendi.
Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Memur maaş zammına ilişkin kritik veri 3 Haziran tarihinde açıklanacak. Mayıs ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Peki Memur 5 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? Memur Temmuz maaş zammı yüzde kaç olacak?
MEMUR 5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memur 5 aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek.
4 aylık enflasyon verisi 3,24 olarak hesaplanmıştı.
Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte 4 aylık verilere göre % 13,57 oranında zam alacak. Bu oran yarın açıklanacak verisi sonrasında güncellenecek.
MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Mayıs ayı aylık enflasyon beklentisi ekonomistlerin tahminlerine göre en düşük 2,85 en yüksek ise 3,50 olarak bekleniyor. Beklenti ortalaması ise 3,04 olarak duyuruldu. Mayıs ayı enflasyonu beklentiler doğrultusunda 3,04 olarak gelirse oluşacak 5 aylık memur enflasyon farkı 6,38'e yükselecek. Memur 5 aylık zam oranı ise 17,02'ye yükselecek.
Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Hem 4 aylık enflasyon oranına göre hem enflasyon tahminlerine göre yeni maaşlar şöyle olacak:
10.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 11.872,00 TL
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 12.539,00 TL
10.100,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 11.990,72 TL
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 12.664,39 TL
10.200,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.109,44 TL
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 12.789,78 TL
10.300,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.228,16 TL
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 12.915,17 TL
10.400,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.346,88
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.040,56
10.500,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.465,60
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.165,95
10.600,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.584,32
10.700,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.703,04
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.416,73
10.800,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.821,76
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.542,12
10.900,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.940,48
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.667,51
10.900,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 12.940,48
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.667,51
11.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.059,20
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.792,90
11.100,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.177,92
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 13.918,29
11.200,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
MEVCUT MAAŞ:
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.296,64
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.043,68
11.300,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.577,08 TL
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.415,36
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.169,07
11.400,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.534,08
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.294,46
11.500,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.652,80
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.419,85
11.600,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.922,26 TL
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.771,52
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.545,24
11.700,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 13.890,24
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.670,63
11.800,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.008,96
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.796,02
11.900,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.127,68
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 14.921,41
12.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.246,40
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 15.046,80
12.100,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.365,12
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 15.172,19
12.200,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 14.483,84
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 15.297,58
12.700,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 15.077,44
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 15.924,53
12.800,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 15.196,16
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 16.049,92
12.900,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 15.314,88
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 16.175,31
13.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 15.433,60
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 16.300,70
14.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 16.620,80
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 17.554,60
15.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 17.808,00
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 18.808,50
16.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 18.995,20
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 20.062,40
17.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 20.182,40
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 21.316,30
18.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 21.369,60
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 22.570,20
19.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 22.556,80
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 23.824,10
20.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 23.744,00
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 25.078,00
25.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 29.680,00
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 31.347,50
30.000 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 35.616,00
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 37.617,00
35.000 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
MEVCUT MAAŞ: 35.000,00
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 41.552,00
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 43.886,50
40.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak?
YÜZDE 18.72 ZAMLI: 47.488,00
YÜZDE 25.39 ZAMLI: 50.156