Ocak ayında enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yeni maaşlar da netleşecek. 2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli aylıklarında ne kadar artış olacağı merak kazandı. Peki, 2025 engelli maaşı ne kadar? Yeni engelli aylığı kaç TL oldu, ne kadar zam geldi? İşte ayrıntılar...

1 /5 Milyonlarca çalışanın ve emeklinin beklediği yeni yıl memur zammı tablosu 5 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla görüldü. Hak sahipleri ocak ayından sonraki ayda zamlı evde bakım maaşlarını hesaplarından çekebilecekler. Peki, 2025 engelli maaşı tutarı belli oldu mu?



2 /5 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve memur emekli aylıklarında yapılacak artış da belli olacak. Bu bağlamda memur maaş katsayısındaki artışla yaşlı ve engelli maaşı zammının da netleşmesi bekleniyor.

3 /5 ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

4 /5 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK 2025?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ocak ayında belli olacak. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlenecek. Hasta yada engelli yakınına bakanlara ödenen evde bakım maaşı 9.077 liralık aylık ödemenin 10.100 liraya yükselmesi bekleniyor.

