Enpara uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Haziran 2026 Enpara’da sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Enpara kullanıcıları, mobil uygulama ve internet bankacılığına erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle hesaplarına giriş yapmakta güçlük çekiyor. Havale, EFT, fatura ödeme ve diğer bankacılık işlemlerinde aksaklık yaşayan müşteriler, yaşanan sorunun genel bir sistem arızasından mı kaynaklandığını öğrenmek için Enpara’dan gelecek resmi açıklamaya odaklandı.
Son dakika gelişmesiyle birlikte Enpara kullanıcılarından peş peşe erişim sorunu bildirimleri gelmeye başladı. Mobil uygulamaya giriş yapmak isteyen bazı müşteriler hata mesajlarıyla karşılaşırken, yaşanan aksaklığın nedeni ve kapsamı merak konusu oldu.
ENPARA ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR GİRİŞ SORUNU YAŞIYOR (15 HAZİRAN)
Enpara mobil uygulamasına erişim sorunu!
Enpara kullanıcıları 15 Haziran sabah saatlerinden itibaren mobil uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildiriyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, uygulamanın açılmadığını ve işlem yapılamadığını paylaştı.
“Üzgünüz, işleminizi gerçekleştiremiyoruz” hatası
Uygulamaya giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılar uzun yükleme ekranının ardından hata mesajı ile karşılaşıyor. Ekranda “Üzgünüz şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” uyarısı çıkıyor.
Kesinti var mı? Resmi açıklama bekleniyor
Sorunun nedeni henüz netlik kazanmazken, Enpara tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar ise uygulamaya normal şekilde giriş yapabildiklerini belirtiyor.
Downdetector verileri ne gösteriyor?
Kullanıcı raporlama platformu Downdetector’da da Enpara için erişim şikayetlerinde artış olduğu görülüyor. Bu durum, olası bir teknik aksaklık ihtimalini güçlendiriyor.