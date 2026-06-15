Enpara uygulaması çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Haziran 2026 Enpara’da sorun mu var, ne zaman düzelecek?

Kesinti var mı? Resmi açıklama bekleniyor

Sorunun nedeni henüz netlik kazanmazken, Enpara tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Bazı kullanıcılar ise uygulamaya normal şekilde giriş yapabildiklerini belirtiyor.

Downdetector verileri ne gösteriyor?

Kullanıcı raporlama platformu Downdetector’da da Enpara için erişim şikayetlerinde artış olduğu görülüyor. Bu durum, olası bir teknik aksaklık ihtimalini güçlendiriyor.