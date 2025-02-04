"Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu haritasını yayınladı. Türkiye genelinde kar yağışı, sağanak ve dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Vatandaşlar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı. Hal böyle olunca kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı sorgulanan konular arasında yer alıyor.
"Erzincan ve Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Erzincan ve Erzurum'da okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Veliler ve öğrenciler gelecek haberleri yakından takip ediyor.
METEOROLOJİ UYARILARI SIRALADI
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
19 KENTTE SARI ALARM
Yarın “Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce” için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
ERZİNCAN VE ERZURUM'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...