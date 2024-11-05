Esnafa erken emeklilik yasalaştı mı? Torba yasa esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? 9000'den 7200'e...

Bağkur’lular için uzun süredir beklenen prim gün sayısı düzenlemesi, Meclis’in yeniden toplanmasıyla gündeme taşındı. Torba Yasa kapsamında yapılması planlanan değişiklikler, özellikle küçük esnaf ve çiftçilerin emeklilik koşullarında önemli bir kolaylık sağlayacak. Mevcut durumda 9000 gün olan prim ödeme şartının 7200 güne düşürülmesi hedeflenirken, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Bağkur’lular 5 yıl daha erken emekli olabilecek.
Son dönemde Bağkur emeklileri ve esnaf için oldukça önem taşıyan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik gelişmeler gündemdeki sıcaklığını koruyor. Torba Yasa kapsamında yapılması planlanan yeni düzenlemelerle, esnaf ve çiftçilerin mevcut 9000 gün olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu değişikliğin hayata geçmesi durumunda, birçok Bağkur üyesi emeklilik sürecinde önemli bir avantaj elde edecek.
Bağkur Emeklilik Sisteminde Yeni Düzenlemeler Kapıda
2008 yılında yapılan reformla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) çatısı altında birleştirilmiş olsa da her kurumun kendi prim ödeme ve emeklilik şartları geçerliliğini koruyor.
Özellikle Bağkur’un emeklilik şartları, uzun süredir tartışmaların odağında. 1999 öncesinde kadınlar için 7200, erkekler için ise 9000 prim günü şartı uygulanırken, bu tarihten sonra prim gün sayısı her iki cinsiyet için de 9000 gün olarak belirlenmişti.
7200 Gün Prim Şartı Ne Zaman Geçerli Olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şubat ayında yaptığı açıklamada, Bağkur’luların prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesinin orta vadeli planlar dahilinde olduğunu belirtti.
Işıkhan, "Bağkur’un 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür ve bütçe disiplini doğrultusunda mutlaka yerine getireceğiz," şeklinde konuştu.
Düzenlemenin, 8 Eylül 1999 - 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağkur’lular için geçerli olması bekleniyor. Bu sayede, hem kadınların hem de erkeklerin emeklilik için ödemesi gereken prim gün sayısı 9000’den 7200’e düşecek.
Kimler Yararlanacak?
Yeni düzenlemenin öncelikle basit usulde vergilendirilen ve 10’dan az işçi çalıştıran küçük esnafı kapsaması planlanıyor. Bakkal, terzi, kasap ve berber gibi esnaf grupları bu kapsamda yer alacak.
Ayrıca çiftçi Bağkur’lular da bu düzenlemeden yararlanabilecek. Borçları nedeniyle prim günleri dondurulmuş olan Bağkur’lular ise dondurulan prim günlerini, eksik günlerini ihya yöntemiyle tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabilecekler. İhya işlemleri, güncel asgari ücret üzerinden ödenecek.