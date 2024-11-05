Esnafa erken emeklilik yasalaştı mı? Torba yasa esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? 9000'den 7200'e...

Son dönemde Bağkur emeklileri ve esnaf için oldukça önem taşıyan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik gelişmeler gündemdeki sıcaklığını koruyor. Torba Yasa kapsamında yapılması planlanan yeni düzenlemelerle, esnaf ve çiftçilerin mevcut 9000 gün olan prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesi hedefleniyor. Bu değişikliğin hayata geçmesi durumunda, birçok Bağkur üyesi emeklilik sürecinde önemli bir avantaj elde edecek.