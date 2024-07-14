Euro 2024'te sahada iz bırakan ve rakip savunmaların faul yapmak zorunda kaldığı oyuncular, turnuvanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bu oyuncular, sadece takımlarına yaptıkları katkılarla değil, aynı zamanda rakiplerine yaşattıkları zorluklarla da öne çıkıyor. İşte Euro 2024'ün en fazla faul yapılan oyuncuları: