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Euro 2024’te en fazla faul yapılan oyuncular listesi

17:33 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 17:35 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
<p>Euro 2024'ün en fazla faul yapılan oyuncuları</p>
Euro 2024'ün en fazla faul yapılan oyuncuları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak. Futbolseverler en çok merak edilen istatistiklerden biri olan en fazla faul yapılan oyuncular listesini merak ediyor. İşte Euro 2024'ün en fazla faul yapılan oyuncuları.

1/ 8

Euro 2024'te sahada iz bırakan ve rakip savunmaların faul yapmak zorunda kaldığı oyuncular, turnuvanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Bu oyuncular, sadece takımlarına yaptıkları katkılarla değil, aynı zamanda rakiplerine yaşattıkları zorluklarla da öne çıkıyor. İşte Euro 2024'ün en fazla faul yapılan oyuncuları:

2/ 8

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jude Bellingham / 14

3/ 8

🇩🇪 Jamal Musiala / 13

4/ 8

🇬🇪 Giorgi Kochorashvili / 11

5/ 8

🇪🇸 Marc Cucurella / 11

6/ 8

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane / 11

7/ 8

🇹🇷 Barış Alper Yılmaz / 11

8/ 8

🇫🇷 Theo Hernandez / 11

#Euro 2024
#Jude Bellingham
#Jamal Musiala
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Euro 2024’te en fazla faul yapılan oyuncular listesi