Evde bakım maaşı alan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, ödemelerin ne zaman yapıldığıdır. E Devlet evde bakım maaşı yattı mı sorusu, her ayın ortalarında sıkça araştırılan konular arasındadır. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin sorgulamalar kasım ayına girilmesiyle hız kazandı. Peki kasım ayı evde bakım maaşları yatırıldı ve ne zaman yatacak? İşte Kasım 2024 evde bakım maaşı yatan iller tam liste...
Evde bakım maaşı alan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri, ödemelerin ne zaman yapıldığıdır. Evde bakım maaşı yattı mı sorusu, her ayın ortalarında sıkça araştırılan konular arasındadır. Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen destek ödemesininin yattığı illere ilişkin sorgulamalar kasım ayına girilmesiyle hız kazandı. Peki evde bakım maaşları yatırıldı ve ne zaman yatacak? İşte Kasım 2024 evde bakım maaşı yatan iller tam liste.
Evde bakım maaşı yattı mı, evde bakım maaşı yatan iller listesi, evde bakım maaşı ne zaman yatacak sorularına yanıt arayan vatandaşlar için güncel bilgiler düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılmaktadır. Evde bakım maaşları, her ay belirli tarihlerde illere göre yatırılmakta olup, yatan iller listesi e-Devlet üzerinden kontrol edilebilmektedir. Evde bakım maaşlarının ödeme tarihleri hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için e-Devlet Kapısı’nı ziyaret edebilir veya bakanlığın duyurularını takip edebilirsiniz.
Evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşı ödemeleri, engelli veya yaşlı bireylere evde bakım hizmeti veren ailelere verilen bir destektir. Evde bakım maaşı sorgulama işlemi ile ödemelerin yapılıp yapılmadığı kolayca kontrol edilebilir. Ödemelerde herhangi bir gecikme olması durumunda, ilgili kurumlara başvuruda bulunulmalıdır. Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve ödeme takvimi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için internet üzerindeki güvenilir kaynakları takip etmek önemlidir.
Evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek?
Evde bakım aylıkları her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Evde bakım maaşlarının durumu ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu adresinden sorgulanabiliyor.
Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşandı. Evde bakım yardımı da bu değişikliklerden etkilendi. Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 zam yapıldı.
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.
SMS ile evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır?
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
E Devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
Gelir kriterlerinin uygun olması,
Bakıma muhtaçlık kriteri,
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım maaşı ne kadar?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapıldı. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7 bin 608 liradan 9 bin 77 liraya yükseldi.
Evde Bakım Hizmeti Kimlere Verilir?
Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.
Evde Bakım Hizmetinde Vasi Kimdir Ve Görevi Nedir?
Vasi, engellinin malını yöneten kimse anlamına gelir ve vesayet altındaki özürlünün kişiliği ve malvarlığıyla ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür.
Evde Bakım İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı,
SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri
Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.
Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,
Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)
Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.
Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.
Evde Bakım Hizmeti İçin Başvuru Şartları Nelerdir?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda “Ağır Engelli” olduğunu belgelendirenler.
Engelli kişinin başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek düzeyde olması yani tuvalet, beslenme ihtiyacını, giyinip soyunabilme, merdiven inip çıkabilme vb.
Aile bireyleri her türlü gelirleri toplamı evde yaşayan birey sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olanlar.