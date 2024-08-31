Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2024 Aile destek ödemeleri son durum

Aile destek ödeme tarihi 2024 eylül ayı yaklaşırken, hak sahiplerinin de yoğunlaştığı konulardan oldu. Hak sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay yatırılan Aile Destek Programı 2024 yılının sonuna kadar uzatıldı. Eylül ayına kısa bir süre kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi kişilerin hesaplarına yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin devam edip etmediği merak ediliyor. Peki, Eylül ayı Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? İşte Eylül ayı Aile destek ödemeleri sorgulama...

1 / 6 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek ödemesi sorgulanıyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti. Şimdi sıra Eylül ayı aile destek ödeme programına çevrildi. Peki 2024 Eylül Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte?

2 / 6 AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti. Eylül ayı Aile Destek Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ödemelerin ay ortasında yatırılması bekleniyor.







3 / 6 AİLE DESTEK PROGRAMI NASIL SORGULANIR?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.





4 / 6 AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?

5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi; 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

5 / 6 E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.