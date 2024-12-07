EYT sonrası staj ve çıraklık sigortası öne çekilecek mi? Yeni torba yasa sonrası...

Kadın çalışanlara yönelik sosyal güvenlik düzenlemeleri, doğum borçlanması gibi avantajlarla erken emeklilik imkânı sunuyor. Özellikle üç çocuğu olan kadınlar, her çocuk için 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıllık prim kazanımı elde ederek emeklilik yaşını öne çekebiliyor. Bu düzenleme, hem çalışma hayatındaki kadınları desteklemeyi hem de emeklilik süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Doğum borçlanması yapabilmek için hangi şartların sağlanması gerekiyor? Başvuru süreci nasıl işliyor? Hangi kadınlar bu haktan yararlanabiliyor? Emeklilik planlaması yapan milyonlarca kadın için detaylar ve erken emeklilik yolları haberimizde.

1 /11 Doğum borçlanması, sigortalı kadınlara emeklilik sürecinde önemli bir avantaj sağlar. Bu düzenleme, doğum sonrası çalışmadıkları süreleri prim gününe ekleyerek emeklilik hesabına dahil etme imkânı sunar. Her bir çocuk için 2 yıl prim borçlanması yapılabilir ve bu süre toplamda 6 yıla kadar çıkar. Borçlanma, çocuk sahibi kadınların emeklilik yaşını öne çekmesini sağlarken, eksik prim günlerini tamamlamalarına da destek olur. Bu süreçte doğum borçlanmasından yararlanmak için belirli şartları taşımak gerekir

2 /11 Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir? Tüm Sigorta Kollarına Tabi Kadınlar: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı çalışan kadınlar, sigorta statüsüne bakılmaksızın doğum borçlanmasından faydalanabilir.

3 /11 Evlat Edinen Kadınlar: İki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen kadınlar, evlat edinme tarihinden itibaren 2 yıllık süreyi borçlanabilir. Biyolojik anne ise çocuğun doğumundan evlatlık verilmesine kadar geçen süre için borçlanma hakkına sahiptir.

4 /11 Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir? Sigorta Başlangıç Tarihi: Doğumların, sigortalılık başlangıcından sonra gerçekleşmiş olması gerekir. Çalışmama Şartı: Doğumdan sonraki 2 yıllık sürede sigortalı bir işte çalışmamış olunması gereklidir.

5 /11 Prim Gün Sayısına Göre Doğum Borçlanması Avantajları Doğum borçlanması ile emeklilik için eksik olan prim günlerini tamamlamak mümkün. Sağlanan prim günleri: 1 çocuk: 720 gün (2 yıl) 2 çocuk: 1.440 gün (4 yıl) 3 çocuk: 2.160 gün (6 yıl)

6 /11 Doğum Borçlanması ile Erken Emeklilik İmkânı Doğum borçlanması, emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim gün sayısını tamamlayamamış kadınlara büyük bir kolaylık sağlar. Örnek: Üç çocuğu olan bir kadın, doğum borçlanması ile 6 yıllık prim ödemesi yaparak emeklilik süresini öne çekebilir. Bu yöntem, özellikle EYT kapsamındaki kadınlar için avantajlıdır.

7 /11 Evlat Edinen Kadınlar için Borçlanma Detayları Evlat edinen kadınlar, çocuğun evlat edinildiği tarihten itibaren geçen 2 yıllık süreyi borçlanabilir. Aynı zamanda biyolojik anneler, doğumdan evlatlık sürecine kadar geçen süre için borçlanma yapabilir.

8 /11 Staj Yapan Anneler ve EYT Avantajı Staj sigortası emeklilik için başlangıç sayılmasa da bu dönemde gerçekleşen doğumlar borçlanılabilir. Örnek: 1996’da staj yapmış bir kadın, 2001’de sigortalı işe başlamış ve bu süre zarfında doğum yapmışsa, doğum borçlanması ile sigorta başlangıç tarihini 1999’a çekebilir. Bu da kadını EYT kapsamına alabilir.

9 /11 Doğum Borçlanması Tutarı Ne Kadar? 2024 yılı için doğum borçlanmasının en düşük günlük tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32’sine karşılık gelen 6.400 TL olarak belirlenmiştir. En fazla ödeme ise brüt asgari ücretin 7.5 katı üzerinden yapılabilir.

10 /11 Doğum Borçlanması Ne Zaman Yapılmalı? Doğum borçlanması genellikle emeklilik yaşına yakın bir dönemde yapılması tavsiye edilir. Böylece sigortalı kadınlar, çalışarak prim günlerinin bir kısmını tamamlayabilir ve yalnızca eksik kalan günler için borçlanma yapabilir.