CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA EMEKLİ AÇIKLAMALARI





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programına katıldı.

Emeklilere vefa borçlarını layıkıyla ödeyebilmek için göreve geldikleri günden itibaren yoğun ve samimi bir gayret içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, 2002'de 6,5 milyon olan emekli sayısının bugün 16,6 milyon olduğunu ifade etti.

Erdoğan, son 22 yılda emekli ailesine 10 milyon yeni üye katıldığını belirterek, "Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik, bugün de görmüyoruz. Kuşatıcı ve kolaylaştırıcı bir sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimize dönük hizmet ve faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini ekledik. Sosyal güvenlik politikamızı bu istikamette emeklilerimizin refah seviyesini yükseltecek, hizmete erişimlerinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde belirledik, sürekli güncelledik." diye konuştu.

Hükümetin bu alandaki hizmet ve reformlarına değinen Erdoğan, tasarruf, teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emeklilere ve hak sahiplerine ödeyerek bir mağduriyeti giderdiklerini söyledi. Erdoğan, 2012 yılında 1,8 milyon emekli vatandaşın aylıklarında artış sağlayan intibak düzenlemesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürütenlerin aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasını önce yüzde 15'ten yüzde 10'a indirdiklerini, devamında ise bu uygulamayı tamamen kaldırdıklarını hatırlatan Erdoğan, emeklilere banka promosyonlarının ödenmesini sağladıklarını belirtti.

Bayram ikramiyeleriyle emeklilerin evlatlarıyla, torunlarıyla, aileleriyle paylaştıkları bayram sevinçlerine ortak olduklarını aktaran Erdoğan, asgari ödeme miktarlarını yeniden ele alarak emekli alt sınır aylıklarını yükselttiklerini kaydetti.

Erdoğan, emekli aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışlarıyla emekli maaşlarında önemli iyileştirmelere gittiklerini dile getirdi.

Tüm bunların sonucunda 2002-2024 döneminde farklı statüdeki emekli aylıklarında reel olarak yüzde 78 ile yüzde 631 artış yaşandığını vurgulayan Erdoğan, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasıyla emeklilere bugüne kadar 252,1 milyar lira ödediklerini belirtti.



























