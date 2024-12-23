Kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler, 20 Kasım 2024 itibarıyla merakla takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik tablosunu ve olası değişiklikleri dikkatle izliyor. Uzmanlar, erken emeklilik sisteminin geleceği hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Kademeli emeklilik nedir? Bu sistem, EYT düzenlemesinden faydalanamayan çalışanların, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarına olanak tanıyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
EYT’yi kıl payı kaçıranların beklediği kademeli emeklilik ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Emeklilik sisteminde değişim mesajlarının verilmesiyle Meclis'te kademeli yani erken emeklilik tablosunun da gündeme gelmesine yönelik beklentiler yoğunlaştı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, "Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum." diyerek tarih vermişti. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, son durum ne?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor.
Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kademeli yani erken emeklilik sistem, EYT ile emekli olamayan vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Kademeli emeklilik sistemi son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistem olan kademeli emeklilik sisteminin ne zaman devreye sokulacağı araştırılıyor. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz günlerde kademeli emeklilik ile ilgili açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi’nde, milletvekilleri ve MKYK üyeleri ile İstişare Toplantısında bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde herhangi bir değişiklik yapmanın gündemlerinde olmadığını, mevcut düzene dokunmayı planlamadıklarını açıkladı. Emeklilik için gereken prim ve yıl şartlarının devam edeceği belirtildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA EMEKLİ AÇIKLAMALARI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları programına katıldı.
Emeklilere vefa borçlarını layıkıyla ödeyebilmek için göreve geldikleri günden itibaren yoğun ve samimi bir gayret içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, 2002'de 6,5 milyon olan emekli sayısının bugün 16,6 milyon olduğunu ifade etti.
Erdoğan, son 22 yılda emekli ailesine 10 milyon yeni üye katıldığını belirterek, "Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik, bugün de görmüyoruz. Kuşatıcı ve kolaylaştırıcı bir sosyal devlet anlayışıyla emeklilerimize dönük hizmet ve faaliyetlerimize her geçen gün bir yenisini ekledik. Sosyal güvenlik politikamızı bu istikamette emeklilerimizin refah seviyesini yükseltecek, hizmete erişimlerinin önündeki engelleri kaldıracak şekilde belirledik, sürekli güncelledik." diye konuştu.
Hükümetin bu alandaki hizmet ve reformlarına değinen Erdoğan, tasarruf, teşvik fonu ve konut edindirme yardımı tutarlarını emeklilere ve hak sahiplerine ödeyerek bir mağduriyeti giderdiklerini söyledi. Erdoğan, 2012 yılında 1,8 milyon emekli vatandaşın aylıklarında artış sağlayan intibak düzenlemesini hayata geçirdiklerini kaydetti.
Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürütenlerin aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasını önce yüzde 15'ten yüzde 10'a indirdiklerini, devamında ise bu uygulamayı tamamen kaldırdıklarını hatırlatan Erdoğan, emeklilere banka promosyonlarının ödenmesini sağladıklarını belirtti.
Bayram ikramiyeleriyle emeklilerin evlatlarıyla, torunlarıyla, aileleriyle paylaştıkları bayram sevinçlerine ortak olduklarını aktaran Erdoğan, asgari ödeme miktarlarını yeniden ele alarak emekli alt sınır aylıklarını yükselttiklerini kaydetti.
Erdoğan, emekli aylıklarındaki normal iyileştirmelere ek olarak seyyanen zamlar ve ilave refah payı artışlarıyla emekli maaşlarında önemli iyileştirmelere gittiklerini dile getirdi.
Tüm bunların sonucunda 2002-2024 döneminde farklı statüdeki emekli aylıklarında reel olarak yüzde 78 ile yüzde 631 artış yaşandığını vurgulayan Erdoğan, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için 2018'de başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasıyla emeklilere bugüne kadar 252,1 milyar lira ödediklerini belirtti.
Emeklilik sistemi değişecek mi?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."
Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emeklinin, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var.
Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir." açıklamasında bulundu.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.
Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.