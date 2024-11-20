Kademeli emeklilikle ilgili son gelişmeler, 20 Kasım 2024 itibarıyla merakla takip ediliyor. Milyonlarca vatandaş, kademeli emeklilik tablosunu ve olası değişiklikleri dikkatle izliyor. Uzmanlar, erken emeklilik sisteminin geleceği hakkında önemli bilgiler paylaşıyor. Kademeli emeklilik nedir? Bu sistem, EYT düzenlemesinden faydalanamayan çalışanların, belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarına olanak tanıyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
EYT’yi kıl payı kaçıranların beklediği kademeli emeklilik ile ilgili son gelişmeleri takip ediyor. Emeklilik sisteminde değişim mesajlarının verilmesiyle Meclis'te kademeli yani erken emeklilik tablosunun da gündeme gelmesine yönelik beklentiler yoğunlaştı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, "Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum." diyerek tarih vermişti. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, son durum ne?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistem olarak tanımlanıyor.
Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kademeli yani erken emeklilik sistem, EYT ile emekli olamayan vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle AK Parti'de emeklilik sisteminde değişim sinyali verilmesiyle gözler kademeli emeklilik çıkacak mı? sorusunun yanıtına çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz daha önce değerlendirmelerde bulunmuştu. Torba yasada kademeli emeklilik var mı? sorusuna yanıt arayanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamaya kilitlendi.
Sosyal Güvenlik Baş Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber TV'de değerlendirmelerde bulundu. Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtına yönelik şunları söyledi:
Eninde sonunda mutlaka yapılacak. Çünkü sosyal güvenlik bir zincirdir. Şimdi orada EYT ile birlikte halka öyle bir koptu ki 17 yıl 24 yıl kabul edilebilecek bir durum değil. Adil değil. Eninde sonunda bunun yumuşatılması gerekiyor ki insanların sisteme inancı olması gerekiyor. Yani ben erken emekliyi teşvik eden bir uzman değilim. Ama bunun yapılması gerekiyor. Emeklilikte kademe ile ilgili düzenlemenin eninde sonunda olacağına inanıyorum. Benim beklentim 2027 gibi bununla ilgili mutlaka bir düzenleme olacağı yönünde."
Emeklilik sistemi değişecek mi?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Tabi bakanlığımızın bu konuda çalışmaları vardır. Ama şu anda bir yasal düzenleme açısından elimizde böyle bir metin yok. Bunu ilerleyen zaman dilimi içerisinde daha geniş çerçevede çalışmak lazım."
Hem prim miktarını esas alacak, hem yaşı esas alacak ve ödenen süreyi esas alacak şekilde daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Dünyada 3-4 çalışana karşılık bir emeklinin, Türkiye'de ise 2 çalışana karşı bir emekli var.
Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, 50'li yaşlarda bir emekliye rastlayamazsınız. Oradaki emeklilik yaşı 65'tir, 67'dir." açıklamasında bulundu.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişmektedir.
Kademeli emeklilik hakkında tam detaylar, resmi çalışmaların hayata geçmesiyle belirlenir.