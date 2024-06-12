Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Uzmanlara göre Fed'in ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin tahminlerde eylül ayı öne çıkarken, Merkez Bankası’nın 2024 yılında en az bir faiz indirimi bekleniyor. Uzmanlar 2025 sonbaharına kadar her biri 25 baz puanlık dört faiz indirimi gerçekleşebileceğini belirtiyor. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? FED faizi ne zaman indirecek? İşte merak edilen detaylar.

1 / 7 ABD Merkez Bankası (FED) haziran ayı faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED, nisan ayı politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD ekonomisinde düzelme sinyali verecek olan FED faiz indirimiyle birlikte, piyasalara olumlu sinyaller verilecek. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman?

2 / 7 FED HAZİRANA FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı Mayıs ayı için açıklanacak. Takvime göre Haziran ayının 11 ve 12'sinde gerçekleşecek toplantı sonrası karar 12 Haziran'da esaat 21:00 - 22:00 sıralarında duyurulacak.

3 / 7 FED faiz indirimi ne zaman? Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, ABD'de açıklanan mart ayına ilişkin enflasyonun Fed'in haziranda faiz indirimine başlama umudunu yok eden bir oyun değiştirici olduğunu belirtti.

4 / 7 "Artık ilk faiz indirimini eylül ayında, ikinci faiz indirimini ise aralık ayında bekliyoruz." ifadesini kullanan Marey, şimdilik Fed'den beklenebilecek tek hamlenin bilanço küçültme hızının azaltılması olabileceğini aktardı.

5 / 7 Marey, Fed'in mayıs ayında bilanço küçültme hızını yarı yarıya azaltabileceğini vurguladı. Başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın kasımda zafer kazanabileceğini belirten Marey, olası bir küresel ithalat tarifesi nedeniyle enflasyonda bir yükseliş olabileceğini ve Fed'in 2025'te iki faiz indirimi daha yaptıktan sonra faiz indirim döngüsünü duraklatabileceğini dile getirdi.

6 / 7 Muhtemelen 2025'te mali teşvik sona erdiğinde, Fed'in para politikasını gevşetme yönünde yavaş yavaş ilerleyebileceği öngörüsünde bulunan Schmidt, 2025 sonbaharına kadar her biri 25 baz puanlık dört faiz indirimi gerçekleşebileceğini kaydetti.